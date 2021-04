Powell descarta que la economía esté segura sin que la vacunación sea masiva

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advierte de que la economía internacional no estará "segura" hasta que la vacunación de la población sea masiva a nivel global. El responsable del banco central norteamericano ha hecho además un llamamiento a la población de su país a que se vacune y ha incidido en que el reciente aumento de casos de Covid-19 en Estados Unidos supone un riesgo para las perspectivas económicas.

"Los virus no respetan las fronteras y hasta que el mundo no esté realmente vacunado, todos correremos el riesgo de nuevas mutaciones y no podremos reanudar la actividad en todo el mundo", ha asegurado Powell durante un seminario web sobre las perspectivas económicas mundiales organizado el jueves por la tarde por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pero además ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate sobre si se está produciendo una salida desigual de la crisis. "La recuperación, aunque aquí, sigue siendo desigual e incompleta. La carga sigue recayendo sobre los trabajadores de menores ingresos y la tasa de desempleo en el cuartil inferior sigue siendo del 20 por ciento", ha apuntado, refiriéndose a las estadísticas de desempleo en Estados Unidos.

En su diagnóstico sobre la economía estadounidense, Powell ha mantenido en general un tono moderado. Al ser preguntado, en concreto, sobre el sólido informe laboral de marzo (con la creación de 916.000 puestos de trabajo), Jerome Powell ha insistido en que la Reserva Federal quiere apreciar una "serie" de informes similares, es decir, quiere ver una evidencia real de una economía fuerte antes de siquiera plantearse retirar su política ultraexpansiva. Las previsiones no serán suficientes. Powell ha recalcado, de nuevo, que el organismo espera que el aumento anticipado de la inflación este año sea temporal.

En la reunión del pasado mes de marzo, la Fed elevó sus expectativas de crecimiento económico, pero dejó claro que no se esperan aumentos de los tipos de interés hasta 2023. Esto, a pesar incluso del giro que ha tenido lugar este año hacia una mayor inflación. Cumpliendo el guion previsto, el Comité Federal de Mercado Abierto decidió mantener estables los tipos de interés de referencia cerca de cero, es decir, en zona de mínimos históricos, mientras continúa con su programa de compra de activos de al menos 120.000 millones de dólares al mes, o 1,4 billones anuales, hasta que la economía y el empleo se recuperen de 2020.