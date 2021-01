Los fondos 'value' viran 180 grados: de peores en 2020 a líderes en el arranque

Los fondos de inversión 'value' han pisado el pedal del acelerador tras la aparición de la vacuna y sacan partido al rally que han vivido las compañías cíclicas, muy castigadas como consecuencia de la crisis sanitaria y económica provocada por la Covid-19. Fondos como el Cobas Internacional o el Azvalor Internacional sufrieron un castigo del 22,6% y del 6,2% el pasado ejercicio. No obstante, en este 2021 se sitúan entre los más alcistas ya que, en poco más de tres semanas, los avances son superiores al 8,5% para el primero y de más de un 7% para el segundo.

Las gestoras comandadas por Francisco García Paramés y Álvaro Guzmán ven como sale el sol tras la tempestad vivida durante los últimos años. No obstante, la recuperación no es solo cosa de estas dos firmas del 'value investing' puesto que otros fondos que siguen dicha filosofía como el Magallanes European Equity, el Bestinver Internacional o el Horos Value Internacional les siguen a la zaga, con avances superiores al 5%.

Este comportamiento positivo de todos los fondos de inversión 'value' se produce animado por la buena marcha de las bolsas. ¿Los motivos? Muchos. La reactivación de la economía tras el varapalo de 2020, las intervenciones de los organismos públicos con los Gobiernos impulsando planes fiscales y los bancos centrales con apoyos monetarios; y el optimismo por las vacunas parten como los más destacados. Estos acontecimientos han provocado que, tras alcanzar la mayor diferencia en rentabilidad entre las compañías 'growth' y 'value', la situación se haya invertido. Por tanto, se cumple (más tarde de lo previsto) la profecía de los Francisco García Paramés, Álvaro de Guzmán, Beltrán de la Lastra (hasta su salida de Bestinver) o Iván Martín, entre otros, que destacaron hace tiempo que, tarde o temprano, la recuperación llegaría.

El propio Iván Martín, director de Inversiones de la gestora Magallanes, destacó en su última carta remitida a sus participes, que "el último trimestre será recordado como uno de los momentos de mayor virulencia entre los 'valores caros y baratos'. Las divergencias de valoración y cotización entre ambos han llegado a niveles récord, tanto en tiempo como en magnitud, especialmente acentuado durante lo peor de la pandemia". No obstante, esta tendencia "giró bruscamente a mediados de noviembre, coincidiendo con el anuncio de las vacunas para combatir la Covid-19. Algunos estrategas convienen en señalar este evento como el catalizador para la reversión de buena parte del diferencial de valoraciones acumulado durante tantos años, beneficiando especialmente a los valores de tipo value". Por tanto, la 'gran rotación' ha llegado y los expertos prevén que se quede.

Las caídas han sido generalizadas para casi todas las gestoras 'value', a excepción de Metagestión, que incluso con su fondo de bolsa española acabó en positivo. El Metavalor Internacional, mucho más pequeño que el resto de sus 'rivales' ya que tiene un patrimonio de 23 millones de euros, subió un 10,81% en el 2020 y, este año, prosigue con su gran rally puesto que avanza un 8,42%. Lo ha hecho gracias a su acierto con compañías como Alphabet, la matriz de Google, o Activision Blizzard, puesto que ambas cotizan en máximos históricos.

Los gestores de fondos de inversión se muestran optimistas y todos apelan al elevado potencial de sus fondos de inversión. Las carteras de sus grandes fondos siguen 'baratas' y a la espera de que el mercado, poco a poco, reconozca el verdadero valor de las compañías que forman parte de sus carteras. Por ejemplo, la cartera internacional de Azvalor ofrece un recorrido alcista del 122% y la ibérica del 119%, a cierre de 2020. En el caso de Cobas la internacional tiene un potencial del 219% y la ibérica del 159%, mientras que en el caso de Bestinver hacen mención a la "transferencia de oportunidad (y de valor) de una parte del mercado hacia nosotros para la construcción de unas mejores carteras".

El equipo de de la gestora propiedad de Acciona destacó, en su última carta, que han ido, poco a poco, incorporando valores con mayor componente cíclico y en el último trimestre aumentaron exposición más agresivamente en la rotación procíclica de las carteras. "Pensamos que el anuncio de las vacunas, el desenlace de las elecciones americanas y el acuerdo del Brexit reducen significativamente la incertidumbre a medio plazo y proporcionan mucha profundidad al entorno de inversión, por lo que vemos oportuno mantener los niveles de riesgo elevados".