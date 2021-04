Francia valora sacar de bolsa a EDF con una opa 'eléctrica' de 10.000 millones

El Gobierno de Francia estudia excluir de bolsa a Électricité de France (EDF), la compañía eléctrica de la que es principal accionista con el control del 84% del total, según señala Reuters. El Ejecutivo ha dicho que espera gastar cerca de 10.000 millones de euros para comprar las acciones de los minoritarios en EDF como parte de una reestructuración propuesta por el propio grupo energético. Tras conocerse la noticia, la compañía dispara su cotización en bolsa más de un 10%.

Sebastien Menesplier, responsable del sindicato CGT, confirmó la cifra al medio estadounidense citando una presentación realizada por el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, a los representantes sindicales el martes. El Gobierno francés, no obstante, no confirmó la cifra de esta compra, mientras mantiene las negociaciones con la Comisión Europea sobre los planes para apuntalar las finanzas de la empresa. "No puedo dar ningún tipo de cifra que sea creíble ya que no tenemos los detalles de la reforma", dijo le Maire en una entrevista con Bloomberg TV este miércoles. "Espero que encontremos un terreno común" sobre nuevas regulaciones para EDF con sus sindicatos y la Comisión, añadió.

La capitalización de EDF alcanza en la actualidad los 34.787 millones de euros al precio de cierre del martes y el 16,3% que no está en manos del Gobierno valdría cerca de 5.700 millones de euros. Este miércoles, las acciones suben más de un 10% y sus acciones rozan los 12,5 euros. Según los analistas de JPMorgan que recoge Bloomberg, el desembolso de 10.000 millones representaría una prima de cerca del 16%.

El plan de reestructuración de la compañía, conocido como Proyecto Hércules, fue planteado por el Gobierno francés como una forma de asegurar el futuro de la división nuclear de la compañía, que acumulaba deudas y necesitaba capital, a la vez que permite a las divisiones con mejores resultados del negocio avancen sin las responsabilidades del grupo en general.

EDF se queja desde hace tiempo que el precio regulado de sus ventas de energía nuclear a sus rivales no le permite financiar el creciente coste del mantenimiento de los reactores y las inversiones en energías renovables. Por ello, busca el consentimiento de la Comisión Europea para poder aplicar un precio más alto por toda su producción nuclear, lo que le permitirá competir mejor en Europa a medida que otras empresas de servicios públicos amplían su participación de mercado y las grandes petroleras ingresan al espacio de la energía limpia.

De esta manera, el plan es nacionalizar un holding que incluirá los activos nucleares y se creará una entidad separada, controlada por el holding, para albergar los negocios más lucrativos. Según señala Reuters, se invitaría a los inversores a adquirir hasta el 30% de las acciones de esa entidad en virtud del plan, lo que permitiría al estado recuperar parte de su desembolso de 10.000 millones de euros.