Geopolítica y rivalidad entre las grandes potencias... ¿un riesgo para la inversión?

La geopolítica es un factor clave que afecta a los mercados financieros y al ánimo en la inversión. En 2024, los inversores deberán estar preparados para una serie de riesgos geopolíticos, que incluyen la rivalidad entre Estados Unidos y China, la guerra en curso entre Rusia y Ucrania y el enfrentamiento entre Israel y Hamás. Además, las elecciones que incluyen a países como Estados Unidos y Taiwán podrían influir en las políticas y prioridades de algunas de las economías más grandes y poderosas del mundo en el marco económico y militar.

De cara al año 2024 surgen varias preguntas importantes: ¿Cuál será la próxima gran fuente de inestabilidad geopolítica? ¿Será un bloqueo chino a Taiwán, la victoria del expresidente Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses del próximo mes de noviembre o un acontecimiento imprevisto? ¿Seguirán ignorando los mercados el riesgo geopolítico?

Estados Unidos y China, el mayor riesgo geopolítico actual

En sus presentaciones de perspectivas para 2024, la mayoría de las gestoras de inversión han identificado las tensiones entre China y Estados Unidos como el principal riesgo geopolítico para los mercados. En declaraciones a La Información, Alex Tedder, responsable de renta variable global de Schroders, apunta en esa dirección: "La necesidad de frenar el programa 'Made in China' es una de las pocas cuestiones que cuenta con apoyo de los dos partidos en el Congreso de EEUU".

"La venta de petróleo saudí a China en yuanes es un desafío al liderazgo del dólar como moneda de reserva mundial”, afirma Vikram Aggarwal, gestor de bonos de la firma Jupiter AM. Estas tensiones se suman a las dificultades que atraviesa la economía china. Diogo Gomes, de UBS AM Iberia, señalaba recientemente que "mientras las autoridades chinas siguen centrándose en una relajación progresiva, existe el riesgo de que China no pueda alcanzar su objetivo de crecimiento del PIB".

Desglobalización, dependencia energética y un mundo multipolar

Thomas Bollinger, estratega de inversión senior en J. Safra Sarasin Sustainable AM, recuerda además que la guerra en Ucrania ha provocado cambios fundamentales en los mercados de materias primas, sobre todo en el sector energético y el conflicto en Oriente Medio ha restringido el transporte marítimo a través del Canal de Suez, lo que se traduce en costes más elevados.

Estos desafíos actuales son un reflejo de una tendencia más amplia en el ámbito geopolítico. De acuerdo con el resumen de las previsiones de la consultora E&Y sobre los riesgos geopolíticos en 2024, el escenario se caracterizará por una notable multipolaridad, donde potencias como Estados Unidos, la Unión Europea y China, junto con actores emergentes como India, Arabia Saudí, Turquía, Sudáfrica y Brasil, desempeñarán roles cruciales en la redefinición del orden global.

Esta diversidad de influencias conducirá a un sistema internacional más complejo y posiblemente a un aumento en los conflictos y realineamientos geopolíticos. Según expone en su tesis E&Y, los estados más pequeños buscarán aprovechar activamente las oportunidades para influir y reconfigurar sus esferas de influencia dentro de este particular multiverso geopolítico.

¿Demócratas o republicanos?

2024 se perfila, además, como un año crucial en el ámbito geopolítico con elecciones que afectarán a 3.000 millones de personas y casi al 60% del PIB mundial, incluyendo las presidenciales del cinco de noviembre en Estados Unidos y las de este sábado en Taiwán. A menos de un año para las presidenciales de Estados Unidos, los inversores enfrentan incertidumbres sobre cómo los mercados reaccionarán a los resultados.

Según Matt Miller, economista político de Capital Group, este periodo se caracterizará por preocupaciones en los mercados, especialmente en temas relacionados con la política internacional, la inflación y cuestiones sociales. Sin embargo, recuerda que a pesar de la volatilidad que pueden generar los años electorales, la historia muestra que el partido político en el poder tiene un impacto limitado en la rentabilidad a largo plazo de los inversores.

Desde 1936, al analizar la rentabilidad promedio anual de la bolsa estadounidense a lo largo de diez años desde el inicio de un año electoral, los resultados son bastante similares, según Miller, sin importar el partido ganador. Con una victoria del Partido Demócrata, la rentabilidad promedio fue del 11,2% anual, mientras que con el Partido Republicano en el poder, el rendimiento anualizado se sitúa en el 10,5%.

En cuanto a Europa, también tendrá su propio conjunto de elecciones cruciales. Del 6 al 9 de junio se llevarán a cabo las elecciones al Parlamento Europeo, donde los votantes de los 27 países miembros de la UE elegirán a sus representantes. Esta elección, importante en términos de número de votantes, históricamente ha sufrido una baja participación. El aumento de partidos euroescépticos y de extrema derecha podría influir en la futura dirección de la UE

Cómo prepararse para la incertidumbre geopolítica en 2024

Desde Wellington Management, la recomendación es enfocarse en áreas de inversión que incluyen la defensa, las innovaciones militares, la resiliencia climática y la descarbonización. Además, sugieren prestar atención a una posible inflación estructuralmente más alta y a un crecimiento global más bajo, consecuencias directas de las alteraciones en las cadenas de suministro y las políticas disruptivas.

En cuanto a la renta fija, Jupiter AM resalta el uso de Credit Default Swaps (CDS) -seguros contra impago de la deuda- como una estrategia efectiva para protegerse de los posibles riesgos geopolíticos. Por ejemplo, los CDS sobre la deuda china pueden ser una herramienta valiosa para protegerse contra las posibles sanciones económicas en un escenario de escalada militar entre China y Taiwán.

Pese al conjunto de riesgos geopolíticos, la historia también ha demostrado que la economía y los mercados financieros se han visto más afectados por las amenazas geopolíticas que por los acontecimientos reales que llegan a producirse. Desde Schroders aconsejan a los inversores "evitar dejarse llevar por las tensiones de corto plazo y centrarse en áreas con un crecimiento estructural infravalorado, apostando por empresas con una ventaja competitiva sostenida". Esta reflexión carga de razones un viejo dicho de los mercados: 'compra con el rumor, vende con la noticia'.