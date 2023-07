La gestora de Credit Suisse pierde un 35% de patrimonio en España desde su caída. 

UBS no logra drenar la espantada de patrimonio de Credit Suisse en España. Cuando se cumplen casi cuatro meses desde la compra forzosa del segundo por el primero que ha desembocado en la creación de un gigante bancario, las dudas sobre los planes del negocio de banca privada en este país siguen pesando sobre los inversores, que mantienen las retiradas de dinero. Entre el 1 de marzo y el 30 de junio la gestora ha perdido casi 380 millones, o lo que es lo mismo, el 35% de sus fondos, según datos de Inverco.

Aunque lo cierto es que el grueso de esas salidas se produjeron en marzo, el goteo ha sido una constante mes a mes y pasa de gestionar más de 1.180 millones al cierre de 2022 a poco más de 700 millones al 30 de junio, la mitad que hace justo un año. Este retroceso se ha notado en su representación dentro del conjunto total de las inversiones, desde el 0,39% en el pasado diciembre al 0,21% al cierre del semestre, tras perder la barrera de los 1.000 millones de activos bajo gestión. La reducción de patrimonio se ha producido en un momento de captaciones netas récord en España, en el que el conjunto de los fondos de inversión en España concentran más de 330.000 millones.

La adquisición forzosa de Credit Suisse por UBS ha obligado al nuevo gigante helvético a llevar una titánica reestructuración de los equipos nivel global, cambios que también han afectado al área de banca privada. El problema radica en la situación particular de UBS en España, donde prescindió hace un año de la rama de gestión de altos patrimonios tras su traspaso a Singular Bank por 200 millones. Un acuerdo que incluía entre sus cláusulas un pacto de no competencia, por lo que en la práctica no puede operar en territorio nacional.

Pese a ello, a mediados de mayo revelaba su intención de quedarse con el negocio de banca privada en mitad de las advertencias de Singular Bank de emprender medidas legales. Mientras el enfrentamiento legal todavía no está claro, su objetivo por el momento pasa por "crecer este negocio en el futuro", la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha dado luz verde al traspaso de algunas Sicavs y fondos de Credit Suisse a UBS.

Un mes desde que la fusión se hizo efectiva

Este 13 de julio se cumplirá un mes desde que los títulos de Credit Suisse dijeron adiós al parqué suizo ante la integración en UBS mediante un canje de acciones que valoraba la operación en 22,48 títulos de la entidad ya extinta por cada uno del citado UBS. En este periodo, la firma helvética ha experimentado un retroceso en bolsa del 2%, hasta los 18 francos suizos (alrededor de 18,63 euros), mientras que en el cómputo anual sube casi un 5%, porcentaje con el que dobla al SMI, la referencia bursátil helvética. Los analistas le dan un precio objetivo de 21,48 francos suizos (alrededor de 22 euros) después de rebajar ligeramente las recomendaciones de compra. En el momento actual, un 48% aconseja incluirlo en cartera, frente al 18% que apuesta por vender.

El banco, que dobla el PIB de suiza con un valor de mercado de 1,6 billones de euros, ha retrasado la presentación de resultados al 31 de agosto en aras de ganar tiempo para combinar los balances de ambas firmas. Su actividad se vio lastrada en el primer trimestre del año, tras ganar 931 millones, un 52% menos. La compañía alegó en su momento el impacto derivado de las provisiones relacionadas con el litigio de valores respaldados por hipotecas residenciales (RMBS) en Estados Unidos, al que se sumaron los menores ingresos por comisiones y margen de intereses.

UBS estima en 17.000 millones de dólares el impacto derivado de esta adquisición, 13.000 millones de ajustes entre el activo y el pasivo, mientras 4.000 millones están reservados para batallas legales. Con todo, prevé que las ganancias del llamado "fondo de comercio" asciendan a 34.000 millones de dólares.