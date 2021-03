H&M no propondrá dividendo tras sumar pérdidas en el primer trimestre

La marca de ropa H&M registró pérdidas en el primer trimestre de su ejercicio fiscal, de diciembre a febrero, tras lo que no propondrá un dividendo en su próxima reunión general anual. Según señaló la compañía sueca en su informe trimestral, hay "buenas perspectivas de un dividendo en efectivo en el otoño de 2021", pero ahora afirma que "no es posible obtener una visión general completa de las consecuencias de la pandemia en curso, y dado que la empresa recibió apoyo del gobierno en el primer trimestre, la junta no podrá proponer un dividendo a la asamblea general anual de mayo".

La pandemia de coronavirus afectó duramente el balance de H&M, que este miércoles presentó una pérdida neta de 1.070 millones de coronas (104 millones de euros) en los tres primeros meses de su ejercicio. La firma sueca había ganado 1.928 millones de coronas suecas (188 millones de euros) en el mismo período del año pasado. Las pérdidas antes de impuestos en el primer trimestre fiscal del segundo minorista de moda más grande del mundo fue de 1.390 millones de coronas suecas (135,6 millones de euros) frente a los beneficios de 2.500 millones registrados el año anterior. Aún así, las ventas del 1 al 28 de marzo, el primer mes del segundo trimestre de H&M, aumentaron un 55% medido en monedas locales.

La empresa sueca defiende que "la posición financiera de la compañía sigue siendo sólida" y que "el consejo tiene como objetivo que el grupo H&M tenga un crecimiento sostenible y rentable, permitiendo así una buena rentabilidad para los accionistas". Así, la junta prevé reanudar el pago de dividendo "más adelante en el año", en otoño.

"Dedicados a recuperar la confianza en China"

Uno de los últimos acontecimientos que agitó las ventas de H&M fue el veto de varias webs chinas a los productos de la marca tras una reacción en contra de los comentarios que hizo en 2020 sobre las condiciones laborales en la región china de Xinjiang. Sobre esta cuestión, la empresa señaló que su compromiso con China se mantuvo firme y que estaba dedicado a recuperar la confianza de compradores y socios. "Estamos dedicados a recuperar la confianza de nuestros clientes, colegas y socios comerciales en China", dijo la marca de moda sueca.

"Al trabajar junto con las partes interesadas y los socios, creemos que podemos tomar medidas en nuestros esfuerzos conjuntos para desarrollar la industria de la moda, así como servir a nuestros clientes y actuar de manera respetuosa", dijo.

En España, las ventas de la cadena Hennes and Mauritz (H&M) cayeron un 34% interanual en divisas locales hasta 1.232 millones de coronas (120 millones de euros) por la pandemia de la covid. Convertidas a coronas suecas, las ventas, que incluyen el IVA, bajaron un 32% interanual. España se mantiene como octavo mercado mundial del principal rival de la firma de distribución española Inditex, que a 28 de febrero pasado tenía 165 tiendas abiertas en este país, una menos que un año atrás.