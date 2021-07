El Ibex tira de rebote para dejar atrás los mínimos de abril atento a los contagios

El Ibex 35 rebota con suavidad y trata de sobreponerse a su segundo mayor retroceso del año que lo dejó la última sesión en mínimos de abril. El selectivo se anota un 0,23% hasta los 8.667 puntos, aupado por pesos pesados como Inditex (+1%), BBVA (+0,7%) o Santander (+0,4%). El nerviosismo se ha ido instalando entre los inversores con la expansión de la variante Delta, más contagiosa y que podría poner en riesgo la recuperación, sobre todo de las economías más dependientes del turismo, como es el caso de la española.

Dentro del sector turístico se recupera con fuerza IAG, matriz de Iberia y British Airways (+2,65%) y suben un 0,7% los títulos de Amadeus. Meliá, cuyos títulos caían al inicio de la sesión, se ha dado la vuelta y también cotiza ya en verde. Junto al Ibex, el resto de los principales índices del Viejo Continente también han comenzado la sesión en positivo. De este modo, el londinense Ftse100 subía un 0,3%, mientras que el Dax de Fráncfort se anotaba un alza del 0,64% y el Cac 40 de París del 0,99%.

Pese a la fuerte corrección del jueves, desde Link Securities se muestran cautos. "Seguimos pensando que, salvo que surja algo, insistimos, que ahora no contemplamos, por ejemplo, una variante del virus frente a la que las vacunas no sean eficientes, la potencial corrección no será muy profunda (entre un 5% y un 10%) y que, además, generará, de darse, una interesante oportunidad para volver a incrementar posiciones en renta variable", apunta su responsable de Análisis, Juan J. Fernández-Figares.

El experto incide en que los elevados niveles de liquidez inyectados en el sistema por las políticas monetarias de los bancos centrales y las fiscales de los distintos gobiernos, especialmente de los gobiernos estadounidenses de Trump y de Biden, y la falta de alternativas de inversión atractivas "harán que, antes o después, el dinero vuelva a las bolsas".

En el mercado de materias primas, el barril de Brent, el crudo de referencia en Europa, se aprecia hasta los 74,41 dólares, mientras que el estadounidense West Texas Intermediate (WTI) lo hace hasta los 73,79 dólares. En el de divisas, el euro mantiene su cruce frente al dólar ligeramente por encima de 1,18 unidades.