JP Morgan compra los activos de First Republic Bank y evita la crisis financiera.

Tras un fin de semana de infarto, ya se vislumbra claridad en el horizonte del First Republic, no ha sucedido antes de que abran los mercados asiáticos, pero sí, antes de que lo haga Wall Street. Finalmente, JPMorgan Chase se hizo con la licitación para adquirir First Republic Bank en una intervención de emergencia dirigida por el gobierno después de que los esfuerzos privados de rescate no lograron llenar un vacío en el balance del prestamista en problemas y los clientes retiraron sus depósitos, según adelanta Bloomberg.

JP Morgan se hará cargo de los activos de First Republic, incluidos alrededor de 173.000 millones de dólares en préstamos y 30.000 millones de dólares en valores, así como 92.000 millones en depósitos. JPMorgan y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), que orquestó la venta, acordaron compartir la carga de las pérdidas, así como las recuperaciones, de los préstamos unifamiliares y comerciales de la empresa, dijo la agencia el lunes temprano en un comunicado.

“Nuestro gobierno nos invitó a nosotros y a otros a dar un paso al frente, y lo hicimos”, dijo el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, en un comunicado. “Nuestra solidez financiera, nuestras capacidades y nuestro modelo comercial nos permitieron desarrollar una oferta para ejecutar la transacción, de manera que se minimicen los costos para el Fondo de Garantía de Depósitos”.

Las acciones de First Republic cayeron más del 33% en Nueva York durante las operaciones previas a la comercialización, lo que lo coloca en camino de extender la caída del 97% de este año. Las acciones de JPMorgan subieron un 3,8%.