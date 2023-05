La caída del First Republic profundiza la crisis de confianza en la banca regional

No está siendo un buen año para invertir en banca regional estadounidense. A falta del ajuste que pueda producirse este lunes tras el fin de semana de infarto vivido por la crisis del First Republic, la confianza de los mercados en el sector continúa viéndose deteriorada. De los 36 bancos que forman parte del índice Dow Jones US Select Regional Banks, que recoge a las principales entidades con este perfil de Estados Unidos, hasta 34 cotizan en pérdidas en 2023. Los números rojos medios eran de un 19% el viernes al cierre y solo dos entidades se salvaban de la quema: First Citizens Bancshares y New York Community Bancorp, con avances por encima del 30 y del 20%, respectivamente. El farolillo rojo, el propio First Republic, que acumula un descenso del 97% en el año al cierre del pasado viernes.

Su quiebra vuelve a poner en cuestión el modelo de resolución y de rescates de las autoridades estadounidenses. Igual que sucedió con el Silicon Valley Bank, la caída del First Republic afecta a un banco especializado en clientes de alto patrimonio, por lo que el grueso de los depósitos no estaban asegurados por el fondo de garantía estadounidenses, que en teoría solo cubre 250.000 dólares por titular y cuenta, aunque en todas las quiebras y resoluciones que se han llevado a cabo a lo largo del ejercicio, ningún depositante norteamericano ha perdido dinero.

En el caso de First Republic, se calcula que aproximadamente un 65% de los depósitos no estaban asegurados, aunque estaba especializado en crédito para grandes patrimonios. Parte de su estrategia comercial estaba enfocada a financiar a estos clientes, por lo que los tipos de interés que ofrecían eran muy competitivos. El escenario alcista del precio del dinero que se ha impuesto en Estados Unidos corre en su contra y la crisis que lo asola desde la quiebra de SVB también.

En un primer intento por que los clientes recuperaran la confianza, en marzo, los grandes bancos estadounidenses colocaron 30.000 millones de dólares en depósitos en la entidad. Durante las semanas siguientes se llegó a hablar de la posibilidad incluso de convertir parte de esas posiciones en capital para reforzarle. Finalmente, el FDIC ha tenido que organizar una subasta durante el fin de semana del banco.

Dudas sobre la calidad del crédito

La subida vertical de los tipos de interés en Estados Unidos está avivando el miedo al deterioro de la calidad de las carteras de crédito de los bancos estadounidenses, en paralelo a un movimiento de depositantes entre entidades. Las dudas generadas ante la calidad de los rescates y de la supervisión del SVB o de la mala gestión de los equipos directivos también en el caso del Signature Bank no están ayudando a restaurar la confianza; al igual que la negativa de la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, a garantizar la totalidad de los depósitos. Aunque en un primer momento parecía que dejaba la puerta abierta, el elevado coste que podría tener una medida de este tipo la cerró con rapidez.

De hecho, cuando ya comienza a calentarse la carrera hacia las elecciones presidenciales, es un tema que gana peso. De hecho, el domingo, mientras que el FDIC buscaba una salida para el First Republic, algunos políticos demócratas insistían en la necesidad de que el rescate supusiera el menor coste posible; algo que, por ejemplo, Suiza ha tratado de llevar a cabo en el rescate de Credit Suisse.

La parte más polémica de la fusión con UBS ha venido de la mano de la ejecución de los 'cocos' para recapitalizar el banco pactada en el momento de la adquisición. La Unión Europea, que justo se encuentra reformando el modelo de resolución bancaria en estos momentos aunque es un documento en el que se trabaja desde hace tiempo y no se debe vincular con las tensiones vividas en los últimos meses, se ha desligado del modelo puesto en marcha por las autoridades suizas. Suiza habría puesto por delante a los accionistas de los bonistas; un orden de prelación diferente al que tendría que poner en marcha la Junta Única de Resolución.