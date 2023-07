La opa sobre Opdenergy espera al nuevo Gobierno tras un primer aval de la CNMV

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) da su primer aval a la oferta de adquisición de Antin sobre Opdenergy. La institución que preside Rodrigo Buenaventura ha aceptado a trámite la opa. Con este paso, el organismo valida -que no autoriza- los términos formales de la adquisición, tras dar el visto bueno con la adquisición a trámite de toda la documentación formal presentada por el fondo galo. para la compra de la compañía española.

En cualquier caso, "ello no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la oferta o cualquiera de sus términos y condiciones", aclara este jueves la CNMV según recoge EFE, que no dará su visto bueno a la oferta de adquisición hasta obtener la autorización previa de otros organismos supervisores o de defensa de la competencia requerida por el régimen de opas. El más importante es el visto bueno del Gobierno. Tal como recogía el folleto de la oferta, era necesario que dieran su aval a la adquisición por tratarse de un grupo extranjero, algo que no ha ocurrido hasta el momento; por lo que en principio queda en manos del nuevo ejecutivo.

En su solicitud de autorización, GCE Bidco, la empresa oferente a través de la cual Antin efectúa la opa, explicaba que el pasado 28 de junio pidió ante el Ministerio de Industria la autorización del Consejo de Ministros a la inversión directa en Opdenergy de GCE Bidco e indirecta de los fondos gestionados por Antin Infrastructure. La normativa, que se puso en marcha en 2020, ha sido recientemente actualizada por el Gobierno para adaptarse al marco europeo.

Tras hacer un análisis, GCE Bidco asegura que no necesita obtener ninguna autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ni la Comisión Federal de Comercio o de la División Antitrust del Departamento de Justicia de Estados Unidos, como mencionó en su día en su anuncio; si bien la del ejecutivo es preceptiva.

La ley 'antiopas' se aplica para inversiones valoradas en más de 500 millones de euros. Los avales que garantizan la contraprestación ofrecida por GCE Bidco son del Banco Santander por importe de 519,6 millones de euros (el 60 % del total) y de Crédit Agricole, por 346,4 millones (el 40 % restante).

Antin ofrece 5,85 euros en efectivo por cada acción de Opdenergy, lo que supone valorar la compañía en 866 millones de euros. Este jueves, los títulos de la compañía cerraron a 5,73 euros, que se ha revalorizado en las últimas semanas hasta acercarse al precio de la oferta. El día que trascendió el interés del fondo por la compañía, los títulos se dispararon más de un 41%. Cuando se cumple casi un año desde su salida a bolsa, la compañía se revaloriza más de un 20%, hasta superar los 848 millones de capitalización.