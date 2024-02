M&G apuesta por las acciones europeas ante las grandes capitalizadas de EE UU.

Los mercados empezaron 2024 con optimismo, conscientes de que las previsiones que se hicieron el año pasado no se cumplieron. La reapertura de China como motor del crecimiento de la economía global no se vio. Los escenarios de una recesión dura entre las mayores economías tampoco ocurrió. Ahora, los inversores están enfocados en el recorte de tipos por parte de los bancos centrales. Esta “obsesión”, tal y como la ha definido Craig Moran, gestor del Dynamic Allocation Fund de M&G, está ofuscando los riesgos a los que se enfrentan los mercados, como las crecientes tensiones geopolíticas. “Hay mucha complacencia respecto al riesgo político”, ha afirmado el experto. Por ello, destaca la necesidad de diferenciar la cartera, especialmente en un contexto de gran incertidumbre.

Durante la conferencia anual de M&G, Moran ha explicado que desde la firma ven oportunidades en mercados como el europeo y el japonés, que en el último año ha tenido un rendimiento extraordinario. Ricard Halle, gestor del fondo European Strategic Value, coincide en la idea de que las oportunidades están en los valores europeos, más baratos que los estadounidenses, pero con gran capacidad de crecimiento en la mayoría de los sectores. Asimismo, destaca que hay un spread muy atractivo entre los valores europeos más caros y las acciones más baratas, cuyas valoraciones se encuentran por debajo de su valor en libros. Entre estos destaca Banco Erste, una entidad financiera de Europa central, que presenta una buena gestión y un buen crecimiento, pero cuya valoración es inferior su precio valor en libros.

Si bien apuesta más por Europa y por Japón, Morán no excluye a China en su estrategia de inversión. El nerviosismo de los mercados ante la evolución de la economía del gigante asiático es visible en los principales índices del país, que siguen perdiendo terreno. “Hoy nadie quiere hablar de China, pero puede haber oportunidades importantes”, explica. Las valoraciones, de hecho, son más baratas que nunca: el Hang Seng cotiza con un descuento del 32,5% respecto a su media de los últimos 10 años.

En cuanto a la renta fija, Moran ve todavía mucho valor en el mercado de deuda. “2024 es el año de los bonos”, ha explicado el experto, quien destaca que se está volviendo a ver una correlación negativa entre bonos y bolsa. Eso es, cuando baja la bolsa, el precio de los bonos sube. En particular, sigue viendo atractivos los bonos del Tesoro, especialmente los de Estados Unidos, con rendimientos del 4,5%, por encima de la inflación. Además, ven oportunidades en bonos en divisas locales, con rendimientos nominales de doble digito, y en mercados emergentes. La deuda corporativa también la ve atractiva, pero considera que hay que ser más cautos y selectivos a la hora de invertir.

No obstante, renta fija y renta variable no son las únicas apuestas para los gestores ante un contexto de extrema incertidumbre como el actual. Moran explica que, en su fondo, mantienen también niveles elevados de efectivo, con retornos elevados, que protegen de la volatilidad que prevén este año. “No están relacionados con otros activos, no dependen de los tipos y no responden a la situación geopolítica”, concluye.