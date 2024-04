La maldición de Twitter persigue a Tesla y la fortuna de Elon Musk dos años después

Elon Musk siempre tuvo una relación especial con Twitter. Un tuit suyo en 2018 difundiendo una presunta oferta de compra por Tesla a punto estuvo de llevarle a la cárcel por una demanda de inversores y provocó una investigación de la SEC (Comisión de Bolsa de EEUU) por posible manipulación de valores. Como se supo después, el fabricante de automóviles estuvo a punto de caer en la bancarrota, pero aquel mensaje corto en la red social provocó una subida histórica y continuada de su cotización que le llevó solo tres años más tarde a superar el billón de dólares de valor en bolsa y a cobrar el mayor bonus jamás pagado por una empresa a un ejecutivo.

En abril de 2022, Musk usó parte de ese dinero para comprar Twitter por 44.000 millones de dólares pero comprometió una porción de las acciones de Tesla como garantía de la financiación de esa operación. Desde entonces, no ha levantado cabeza ni el fabricante de automóviles ni la fortuna del tecnólogo sudafricano, pese a que la valoración de SpaceX, su empresa no cotizada de cohetes, no ha dejado de hincharse pero siempre en operaciones de financiación privadas y con liquidez limitada. Muchos inversores optaron por evitar a Tesla entre críticas por los problemas de Musk como pluriejecutivo simultáneo de la empresa, Twitter y SpaceX.

La cotización de Tesla ha perdido dos tercios de su valor en apenas 24 meses, más de medio billón de dólares, en estos dos años y ahora vive sumida en un escenario de competencia en el sector de los coches eléctricos que dominó sin competencia durante años a través de sus fábricas en China y California. Pero el auge de la industria china y el acelerón de los grupos tradicionales europeos han sumido a la empresa en una guerra de precios de doble filo. Por un lado, la compañía de Musk está viendo erosionados sus márgenes. Por otro, sus coches han perdido el halo de exclusividad y gama premium que llevaron a muchos clientes a preferir un Tesla.

Pesimismo antes de resultados

Tesla se prepara para la presentación de resultados trimestrales este martes tras la racha de caídas más larga desde finales de 2022, con números rojos en ocho de las últimas nueve sesiones, periodo en el que se ha dejado sobre el parqué un 20%. Las noticias alrededor de la compañía no dejan de tener un tinte negativo. Durante el fin de semana, la multinacional anunció un recorte de los precios de sus vehículos en sus principales mercados como EEUU, China o Alemania para reactivar sus ventas.

Hace una semana, Tesla anunció que recortaría su plantilla en 14.000 personas, o el 10% de su equipo global. Este mismo lunes, la empresa estadounidense dijo que despediría a 40 miembros de su equipo de marketing y generación de contenidos, que se encarga también de la relación con blogueros e influencers externos que publican previo pago contenido sobre la marca en redes sociales. El recorte presupuestario en este departamento anticipa un cambio de estrategia, según algunos analistas que esperan métricas negativas para hoy.

"Nada cambia tanto el sentimiento como el precio. Desde que alcanzó su máximo histórico en el verano de 2023, Tesla ha caído un 50% y casi un 40% en lo que va de año. Es seguro decir que las expectativas son ahora bajas y, aunque no es exactamente un momento decisivo para la compañía de Elon Musk, se percibe como un informe de resultados de gran relevancia", apunta Sam North, analista de eToro.

Los analistas esperan que Tesla presente sus peores resultados desde 2017 por el cúmulo de vientos en contra de su rentabilidad. El beneficio se reducirá a la mitad y las previsiones de ingresos del consenso apuntan a caídas del 5%, hasta poco más de 22.000 millones de dólares. Sin múltiplos que avalen su cotización con prima, el panorama no parece alentador. Eso sí, cuando todo apunta a la baja puede haber sorpresas positivas si cumple o da alguna buena perspectiva para 2024.

"Cabe señalar que, cuando las expectativas son bajas, a veces basta con que haya 'menos malas noticias' para que se inicie una recuperación. Es muy posible que los inversores estén buscando valor potencial en Tesla antes de su informe de resultados y cualquier señal de que las cosas no van tan mal como se ha descontado recientemente podría ser suficiente para que los alcistas intervengan o los bajistas se tomen un respiro", añade North.

Conducción autónoma e IA

Muchos inversores están a la espera de anuncios estratégicos. Tom Slater, gestor de la firma británica Baillie Gifford, uno de los 15 principales accionistas del grupo automovilístico, prevé que este año sería "más tranquilo" para las ventas de Tesla, según recoge 'Financial Times'. "Si nos fijamos en todas las revisiones de la última versión de su software de conducción autónoma, es un gran avance", apunta.

El fabricante estadounidense ya ha informado de una caída del 8 por ciento en las ventas de automóviles en los primeros tres meses del año en comparación con el mismo período de 2023, una tendencia a la baja que contrasta con el crecimiento de competidores como BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen y Stellantis, pero sobre todo por el auge de las marcas chinas como BYD y Nio.

La irrupción en el mercado de Xiaomi con un coche llamado a ser un superventas en todo el mundo ha sido la puntilla a las expectativas sobre Tesla, otrora la empresa que asombraba a los inversores y consumidores, pero que ha perdido la estrella. En todo caso, los posibles anuncios de Elon Musk vinculados a la integración de la inteligencia artificial en sus vehículos o la evolución del androide Optimus de la marca pueden cambiar de nuevo el clima inversor sobre Tesla. Las dudas de los inversores comenzarán a resolverse esta noche en la conferencia con analistas.