El mejor surfista de olas grandes desafía a Wall Street con sus superalimentos

Take Every Wave

Laird Hamilton es considerado para muchos el mejor surfista de olas grandes del mundo. El estadounidense cuenta hasta con un documental bautizado como 'Take Every Wave: The Life of Laird Hamilton' (pillar cada ola. La vida de Laird Hamilton, en castellano) que en nuestro país ha sido emitido en Netflix o Movistar+ y que supone un retrato en profundidad de la leyenda viva o mito para los amantes de esta disciplina deportiva. Además, ha sido precursor de disciplinas como el kitesurf o el skatesurf.

El desafío a las olas más grandes del mundo lo ha superado con un gran éxito y ahora encara otro gran reto (empresarial) ante todo un gigante como es Wall Street. El surfista fundó en 2015 junto a Paul Hodge la compañía Laird Superfood y, tras obtener las pertinentes autorizaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), debutará en el mayor parqué del mundo el próximo viernes, 25 de septiembre. Además, lo hará el mismo día que un gigante tecnológico como Asana, compañía creada por uno de los cofundadores de Facebook como es Dustin Moskovitz, que levantará 20.000 millones de dólares.

La compañía de alimentación estadounidense, que cuenta con alrededor de 115 empleados, quiere pisar el acelerador y acude a los mercados para financiarse e impulsar su crecimiento. En el prospecto enviado al supervisor estadounidense reconoce que el desembarco bursátil se produce, entre otros motivos, para reforzar su capital y con "fines corporativos generales, incluidas posibles adquisiciones".

Laird Superfood, según la información financiera remitida al supervisor, marcha viento en popa. Las ventas se dispararon desde los 8,29 millones hasta los 13,1 millones de dólares en 2019, es decir, aumentaron alrededor de un 58%. No obstante, y al igual que sucede en la mayoría de compañías que saltan a Wall Street, la compañía no logra beneficios y perdió 8,5 millones de dólares en su último ejercicio, cifra similar a la del año anterior. De hecho, con esta OPV colocará una parte de su capital que, según el rango de valoraciones (se prevé que salga entre 18 y 20 dólares), les permitirá la obtención de alrededor de 42 millones de dólares.

El surfista fundó Laird Superfood junto a Paul Hodge, actual consejero de la compañía y que ha creado otras empresas con gran conciencia de preservar el medio ambiente en sectores como la energía social o el transporte eléctrico, entre otros. De hecho, uno de los eslóganes de la compañía es "creemos en poder lograr lo imposible" y para ello hacen mención a que han logrado desde surfear las olas más grandes hasta abordar caminatas épicas, por lo que "estamos orgullosos de ofrecer productos limpios de alimentos integrales para alimentar los sueños más locos".

La idea de crear la compañía vino motivada por la actividad de realizar surf de Laird Hamilton ya que, según señala en la página web de la propia compañía, un día decidió añadir grasas funcionales al café que tomaba a la hora del desayuno. De hecho, tras preparar tazas para sus amigos, notaron efectos positivos y, de ahí, se dio cuenta de que había mejorado su rendimiento gracias a la utilización de ingredientes simples y alimentos integrales. Por tanto, decidió apostar por crear una empresa que ahora suministra gran variedad de productos como cremas de superalimentos, café de hongos, aguas de coco, azúcar de coco y gran variedad de productos veganos o cetogénicos (con alto contenido en grasas y bajos en hidratos de carbono), entre otros.

Los superalimentos se han puesto muy de moda sobre todo entre las personas que realizan deporte y se preocupan por mantener una dieta sana. ¿El motivo? Se tratan de productos de alimentación con una gran fuente de energía, son antioxidantes y muy ricos en nutrientes, por lo que ayudan al organismo en la protección de distintas enfermedades y contribuyen a una mejor práctica deportiva. En este grupo de alimentos encontramos las semillas de sésamo tostado, los copos de avena, la quinoa o las semillas de chía, entre otros.