"No diría que lo visto en Google, Nvidia, Microsoft o Meta haya sido una burbuja”

La inteligencia artificial se ha convertido en la principal narrativa para el alza de los mercados. Solo basta ver que las grandes compañías tecnológicas llevan más de un 50% de rentabilidad en lo que va de año. ¿Estamos en una burbuja o se pueden generar oportunidades de cara al futuro? Erling Thune, gestor del fondo DNB Technology Fund, habla sobre el entorno y las posibilidades que existen en el momento actual con esta nueva revolución industrial.

P: ¿Cómo podría cambiar la vida la Inteligencia Artificial?

R: Cambiará la forma de trabajar en las profesiones. Por ejemplo, un médico puede hacerse todas las pruebas, pasarlas por un sistema de IA y ver qué va mal. No digo que no necesitemos médicos, pero será importante. Para un profesor, por ejemplo. Se podrán adaptar todo en función del nivel de aprendizaje. Es muy bueno para el aprendizaje. Otra repercusión es en el periodismo, donde los reportajes se pueden hacer con algoritmos. Puedes pedirle a GPT que escriba un comunicado de prensa y te saldrá perfecto. Me han dicho que algunos internautas ya no utilizan fotógrafos... Así que hay grandes cambios en muchas profesiones diferentes. Las cosas están sucediendo muy rápido.

P: ¿Cómo ha mencionado muchas actividades, pero qué pasa con la industria de los fondos?

R: Creo que llevamos mucho tiempo compitiendo con algoritmos. Es algo en lo que algunos de nuestros competidores gastaron miles de millones en recopilar datos de todo el mundo y tienen científicos trabajando con estos datos.

P: ¿Podemos exponernos a esto a través de ETF?

R: Se pueden comprar algunos fondos de gestión activa o rastreadores de índices pasivos, como los ETF. Es una alternativa. Pero si compras, por ejemplo, algunos productos como Morgan Stanley, Tecnología de la Información; alrededor del 40% de nuestra cartera sería para Apple y Microsoft… Por tanto, creemos que es arriesgado. Pensamos que es una forma arriesgada de conseguir exposición.

P: ¿Y desde el punto de vista geográfico?

R: La mayor parte de la innovación se está produciendo en Silicon Valley: Microsoft, Google, Meta, Nvidia, Amazon... En estos sectores se está produciendo la mayor parte de la innovación. Pero también hay un enorme mercado de riesgo para la IA generativa, así que también hay grandes empresas en Europa. Pero no con ese tipo de IA. En cuanto a China, estamos un poco preocupados por tener participaciones chinas, ya que estamos preocupados por cuestiones de reglamentación, por ejemplo...

Al final no tenemos ni idea de cómo evaluar el riesgo cuando se trata del gigante asiático. Y creo que también es un poco peligroso con toda la situación política en la que China tiene un tipo operativo de relación con Rusia y hay una guerra comercial en curso entre el país norteamericano y China que también hace que sea difícil para usted sabe que puede tener sorpresas negativas en la inversión. Por eso, no decimos que nunca vamos a invertir en el país más importante de Asia, pero en este momento creemos que es más arriesgado, cuando es muy difícil evaluar los factores de riesgo y no tiene sentido.

P: Ha habido cierta exageración con respecto a la tecnología, ¿cómo se puede evitar eso?

R: Buena pregunta. Estoy totalmente de acuerdo en que durante el Covid se produjo una exageración en el mercado tecnológico porque la gente estaba sentada en casa recibiendo dinero gratis, sobre todo en Estados Unidos. Se sentían más ricos que nunca. No se podía viajar. No podías ir a restaurantes. Lo que hicieron fue gastar en bienes como nunca. Se invirtió en acciones y criptomonedas porque la gente se sentía rica.

De este modo, el Covid sirvió para que la gente se sintiera partícipe del juego. La tecnología fue impulsada por el hecho de que la gente compraba electrónica y bienes. Así que lo vimos como una burbuja y tuvimos una cartera muy diferente durante ese periodo. Pero eso no estaba relacionado con la IA. Por lo tanto, la pregunta ahora es si lo que hemos visto en las grandes empresas de Estados Unidos, como Apple y Amazon, Google, Nvidia Meta, subiendo del 40 al 160%.

P: ¿Se trata de una nueva burbuja basada en la IA?

R: Yo no diría que lo sea. No es un problema si nos fijamos en la valoración, si pensamos en lo que estas empresas van a ganar en los próximos dos años. Creo que serán compañías realmente rentables y que no están cotizando a valoraciones disparatadas. Se espera que los ingresos del segundo trimestre aumenten en 7.000 millones de dólares y que el mercado total alcance los 11.000 millones de dólares. Pienso que estamos en los primeros días de la revolución de la IA.

Lo sorprendente para mí es cómo la IA generativa ha impactado también en el mercado creativo, para actores, pintores, músicos... Se enfrentan a su mayor desafío. Pero creo que para la economía en términos generales nos está haciendo a todos más productivos

P: De este modo, quizá también sea una cuestión de ser racionales, ya que necesitamos la tecnología...

R: Por supuesto. No sé lo rápidos que serán estos cambios. Puede que haya algunos contratiempos, pero estamos en la primera fase. Considero que no hay que tener miedo de los algoritmos o la tecnología; hay que adoptarlos, porque la competencia lo hará. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Todo el mundo tiene que adaptarse para ser más productivo. Por ejemplo, en el sector de los videojuegos, no necesitamos programadores, porque la IA es capaz de codificar por ti. Así, no necesitas programadores. El primer paso es que nos hemos vuelto más productivos antes de los desafíos que pueden suponer la pérdida de puestos de trabajo. Así que en realidad creo que es muy positivo para el desarrollo económico. La tecnología ha sido la base de por qué ahora somos más ricos y nos hace a todos más desarrollados. Creo que la reacción humana es de tener un poco de miedo de todo lo que es nuevo. Pero yo soy un optimista de esta tecnología.

P: ¿Qué opina del Metaverso? Tiene Meta en cartera.

R: Meta está en la cartera, pero no por el Metaverso, sino por el potencial de Facebook, que es lo que la gente usa. Instagram lo está haciendo bien, WhatsApp está teniendo éxito en muchos mercados emergentes… Han invertido mucho en IA, no sólo en el metaverso, sino también en este modelo de lenguaje. Tienen sus propios nodos de lenguaje, chat en vivo. Disponen de un enfoque de código abierto. Así que creemos que Meta es una buena compañía. Pero para el metaverso, somos un poco escépticos en toda la realidad virtual o realidad aumentada. El año pasado trabajamos mucho sobre esto, probamos todo tipo de productos. Intentamos tener una reunión en realidad virtual. Y después de unos 30 minutos, nos sentimos mareados.

P: Habla usted de la industria de los videojuegos. ¿Qué opina de esta industria?

R: Tenemos una visión positiva de la industria y esa es nuestra posición. Ha tenido bastante éxito. Tenemos posiciones en Activision; Electronic Arts; y Ubisoft. Desafortunadamente, no poseemos Paradox Interactive; la razón porque pensamos que está muy cara. Nos preocupaba un poco que hubiera demasiadas expectativas puestas en la empresa. Pero hay historias fascinantes en todo el mundo. Pensamos que la industria del gaming va a crecer más rápido que la economía.