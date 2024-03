Nvidia frente a Microsoft: el crecimiento en la IA frente a seguridad y bajo riesgo

La innovación lleva consigo el impulso de realizar cambios significativos para lograr avances considerables, y eso es un imán para los inversores. La inteligencia artificial (IA) está en pleno auge, y ,como ha ocurrido otras veces, la fase de desarrollo y las expectativas pueden marcar la diferencia entre obtener grandes ganancias o subirse demasiado tarde al tren. Elegir las mejores empresas exige también un análisis en profundidad.

Nvidia y Microsoft son, posiblemente, las dos empresas más conocidas en la recién estrenada industria de la IA. Las unidades de procesamiento gráfico GPU de Nvidia se utilizan para entrenar a los centros de datos, mientras que Microsoft es un líder inversor en OpenAI, desarrollo de herramientas en la nube, búsqueda, publicidad, y el creador del mítico Windows.

La mejor apuesta por la IA: Nvidia

Según Ben Laidler, estratega de mercados globales de eToro, Nvidia es el ejemplo a seguir en el auge de la IA. Nvidia ha experimentado un impresionante aumento del 290% en el valor de sus acciones el año pasado, y un adicional del 80% desde principios de 2024, gracias a su liderazgo en IA y a los chips de alto rendimiento.

Por el contrario, Microsoft, con una capitalización bursátil de 3 billones de dólares, ha tenido un crecimiento del 60% el año pasado y un 10% en 2024. Pero sigue superando el rendimiento del índice S&P 500. En opinión de Sergio Ávila, de IG, el crecimiento continuo de la nube, la expansión a nuevos mercados como el internet de las cosas (IoT) y la IA, y el crecimiento de Xbox son oportunidades clave. “Microsoft es una empresa sólida con buenas perspectivas”, puntualiza.

Ingresos: potencial frente a diversificación

La innovación en IA ha catapultado los ingresos de Nvidia de 6.000 millones a 22.000 millones de dólares en el último año. Según Ávila, para 2024, se esperan unos ingresos de 60.922 millones de dólares, un 125,9% más que en 2023, y un beneficio por acción (BPA) de 12,96 dólares, un 288% más. Sin embargo, Nvidia depende en gran medida de la industria del gaming y se enfrenta a la escasez de chips.

Las oportunidades, en el caso de Nvidia, emergen en el metaverso, IA, en la nube, vehículos autónomos y el IoT. Las principales amenazas incluyen los cambios tecnológicos y las regulaciones gubernamentales. Según Ávila, Nvidia tiene un sólido potencial de crecimiento, pero “debe adaptarse continuamente para mantener su posición en el mercado”.

Microsoft, por su parte, ha mostrado un crecimiento sólido del 20% en ventas, impulsado en gran medida por su negocio en la nube, Azure, y la valorización de su participación en OpenAI, detrás de Chat GPT. La diversificación con productos como Xbox y Surface fortalece sus ingresos, pero depende en gran medida de Windows y se enfrenta a una fuerte competencia en la nube y el mercado móvil. Para 2024, se esperan unos ingresos de 244.378,16 millones de dólares, un 15,3% más que en 2023, y un beneficio por acción (BPA) de 11,70 dólares, un 19,3% más.

Microsoft es una apuesta más equilibrada y segura

El indicador precio/beneficios a futuro (P/E) es uno de indicadores financieros más utilizados para evaluar si el precio de una acción está cara o barata respecto a sus rivales. P/E es el precio actual de una acción dividido por la estimación de beneficios promedio para los próximos 12 meses. Cuanto más bajo es el PER más barata está la acción, y al contrario.

La valoración de Nvidia en términos de P/E ha caído a 34 veces, según Laidler, lo que, aunque es una prima sobre el índice S&P 500, es considerablemente menos comparado con las valoraciones de la burbuja tecnológica del año 2000. Microsoft, por otro lado, registra una valoración P/E de 31 veces, por encima del promedio del S&P 500 y de su propia media histórica, reflejando expectativas de crecimiento más sólidas.

Para Ávila, las dos acciones están en tendencia alcista. Microsoft está algo infravalorada por fundamentales, y Nvidia cotiza muy lejos de su media móvil de largo plazo. “En este caso, aunque todavía se pueden tener las dos en cartera, me quedo con Microsoft porque tiene margen de seguridad y menos riesgo”, afirma.

Google, una alternativa más económica que Nvidia y Microsoft

Nvidia y Microsoft se han llevado toda la atención y los titulares este año, pero Alphabet es, con diferencia, la compañía más barata dentro del grupo de los ‘siete magníficos’. La matriz de Google es la única de las siete empresas cuyas acciones cotizan a un precio más bajo que el S&P 500 en su conjunto.

Si ordenamos las empresas por el precio que se paga por cada dólar de beneficio que se espera que obtengan, Tesla es la más cara, con un PER de 55. Le siguen Amazon (PER 39), Nvidia (PER 34), Microsoft (PER 31), Apple (PER 25), Meta (PER 23) y Alphabet (PER 19,7). Incluso comparada con el índice S&P 500, que tiene un PER de 21, la acción de Alphabet es la más barata.

De momento, esto no se ha dejado ver demasiado en el mercado. Alphabet trata de no descolgarse demasiado de los récords del S&P 500 pero ha sido incapaz de contagiarse del entusiasmo general por la IA, y sus acciones pierden un 0,5% en 2024, aunque en un año la revalorización es superior al 50%.