La ola bajista sobre la banca arrastra a Tokio, Seúl y Hong Kong tras el SVB

Los mercados de acciones de Asia registraron fuertes caídas este martes, con las acciones financieras de Japón liderando las pérdidas debido al temor de una crisis bancaria en EEUU Las consecuencias del colapso de los bancos estadounidenses Silicon Valley Bank (SVB Financial) y Signature Bank se ampliaron durante la noche, a pesar de los esfuerzos del Gobierno Biden por fortalecer la confianza en el sector. Sin embargo, la decisión de rescatar a los depósitos y sacrificar a los accionistas ha sembrado el desánimo.

Al cierre de la sesión en Tokio, el Nikkei 225 cayó un 2,2%, hasta 27.222 puntos, mientras que subíndice de bancos de la Bolsa de Valores de Tokio caía un 7,4% a media sesión, poniéndolo en dirección hacia su mayor caída desde el estallido de la pandemia de 2020 cuando registró caídas históricas. El índice Topix, más general, cedía un 2,7% al cierre. En Seúl, el Kospi perdía un 2,5% y el tecnológico Kosdaq, cerca del 4%. Los inversores permanecían pendientes del dato de inflación de EEUU que se conocerá esta tarde y que puede actualizar la visión repentina de una pausa de tipos por parte de la Fed tras las tensiones en la banca por la caída de SVB.

Las acciones de Softbank Group cayeron hasta un 3,5%, su punto más bajo desde octubre del año pasado al inicio del comercio. En Hong Kong, el indicador Hang Seng perdía un 22,2% arrastrado por las acciones del angloasiático HSBC (-6%), que ha salido al rescate de la filial en Reino Unido de Silicon Valley Bank (SVB) con la compra de la entidad por 1 libra pero asumiendo todos los pasivos de la entidad allí.

La venta masiva afectó a las acciones de los bancos regionales estadounidenses, con foco en Comerica, Key Corp, Zions, Fifth Third y, sobre todo, First Republic Bank, que se desplomó un 61% en bolsa el lunes. Los inversores salieron de forma masiva de sus accionariados debido a la solución adoptada para el SVB, que deja de lado a los inversores.