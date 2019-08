Paramés, Bestinver y Azvalor irrumpen (a la vez) en Ence y acusan su desplome

No corren buenos tiempos ni para Francisco García Paramés al frente de Cobas ni para su antigua casa, Bestinver, o para sus viejos compañeros en la gestora de Acciona y ahora en Azvalor. Ningún gestor se libró de sufrir las caídas del curso pasado y este año muchos se sitúan por debajo de su índice de referencia debido a las (de momento) malas entradas.

Los fondos de inversión españoles han remitido sus datos del segundo trimestre a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y, casualidad o no, han irrumpido (a la vez) el Cobas Iberia, el Azvalor Iberia y el Bestinver Bolsa en el título más bajistas de todo el Ibex este año: Ence. La productora de celulosa se desploma cerca de un 40% durante 2019 y las perspectivas no son nada halagüeñas ya que de momento no solo no hace suelo sino que intensifica los números rojos.

La entrada de los tres fondos de inversión, si bien no es muy significativa, ha coincidido en el tiempo y es que sus carteras guardan grandes similitudes: cuatro compañías están en la composición de los tres fondos mientras que más de una decena de empresas guardan relación con uno de sus 'rivales'. El que más ha apostado por el resurgir bursátil de Ence ha sido Álvaro Guzmán de Lázaro, codirector de Inversiones de Azvalor, que han invertido un 2,22% del patrimonio de su fondo de bolsa española. Por su parte, el Bestinver Bolsa tiene un 1,45% y el Cobas Iberia invierte alrededor de uno de cada cien euros de su patrimonio (1,09%).

Esta entrada no será muy positiva para ninguno de los tres fondos, que irrumpieron entre los meses de abril y junio. La fecha, si bien se desconoce, no les reporta plusvalías ya que la compañía ha marcado mínimos desde agosto de 2017. De hecho, desde que arrancara el segundo trimestre el castigo es de un 32% pero es difícil calcular que porcentaje sufre cada uno de los fondos españoles.

Mira también Paramés y sus discípulos 'rivalizan' por no ser el peor de bolsa extranjera en 2019

Sergio Ávila, analista de IG, ha restado optimismo a la subida de este jueves y ha señalado que "trata de rebotar después de que haya contratado a Boston Consulting como consultor externo para la creación del plan para reducir costes. Aún con ello, la pérdida del soporte de los 3,62 euros, supone que la presión en el valor puede aumentar, con lo que el objetivo de caída estaría en el entorno de los 3,10 euros". Es decir, aún podría ceder un 7,75% más.

Estas caídas han sido las que han provocado que estos fondos 'value' tomen posiciones en la acción. ¿El motivo? Invierten en compañías que sufren retrocesos para obtener precios más bajos y así aprovechar las "ineficiencias" a corto plazo que se producen entre los precios y el valor de la compañía, maximizando así los retornos de las inversiones realizadas a largo plazo.

Esta filosofía de inversión queda plasmada en la carta del segundo trimestre remitida a la CNMV por el Bestinver Bolsa ya que Beltrán de la Lastra, presidente y director de Inversiones de la gestora de Acciona, señalaba que "hemos aprovechado los eventos de volatilidad que nos ha ofrecido en mercado para incorporar a nuestra cartera ibérica compañías como Ence".

La productora de celulosa y energía renovable se encuentra en vilo por las dudas sobre el futuro de su fábrica en Pontevedra, inmersa en un proceso jurídico que podría alargarse durante años y que anularía la prórroga de 60 años que lograba en 2016. Una situación de incertidumbre que pese a la cotización, al igual que sus malos resultados (por debajo de las previsiones de los bancos de inversión), con su beneficio desplomándose un 50% en el primer semestre, hasta los 25 millones de euros, penalizado por un precio más bajo del papel.

Pablo Fernández, analista de Renta 4, tras su análisis de los resultados de Ence da con una clave que podría evidenciar la entrada de diversos fondos pese al fuerte castigo. "Respecto a la situación legal en Pontevedra, pese a que no se espera una primera resolución antes de fin de año y prevén que el proceso se alargará unos 4 años, una modificación en la actual Ley de Costas en proceso de tramitación podría asegurar la extensión de la concesión hasta 2033".

Los tres fondos de inversión 'value', con decisiones tan desafortunadas como Ence, se sitúan en el vagón de cola durante este año. El Cobas Iberia y el Bestinver Bolsa luchan por mantenerse en terreno positivo ya que avanzan menos de un 0,1%, según datos de Morningstar, mientras que el Azvalor Iberia rebota ligeramente por encima del 2%. Solo se sitúan peores que ellos dentro de la bolsa española tanto el Okavango Delta como el Horos Value Iberia, el GVC Gaesco Bolsalíder y el Metavalor. Por tanto, se quedan muy lejos del 5,5% que avanza el Ibex en 2019.