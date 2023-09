Portfolio Stock Exchange prevé contar con quince empresas cotizadas a finales de año

El consejero delegado de Portfolio Stock Exchange (Portfolio SE), Santiago Navarro de Andrés, prevé que este nuevo mercado de valores cuente con quince empresas cotizadas a cierre del año, un número que espera pueda superar los cuarenta a finales de 2024.

En una entrevista con EFE, Navarro destaca que actualmente ya hay dos empresas cotizando en esta nueva bolsa de valores, las socimis Round Robin y RAV EN7, aunque existen veinte procesos en marcha para dar el salto al mercado bursátil. Portfolio SE recibió en junio de 2022 la autorización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para operar como una plataforma de acceso al mercado primario y secundario, que integra servicio de custodia de valores, y post-contratación en tiempo real.

Un sistema multilateral de negociación abierto y accesible para acciones, bonos, y fondos de inversión y pagarés que comenzó su operativa el pasado mes de febrero. El nuevo operador de bolsa compite así con otros mercados tradicionales como BME Growth, aunque con diferencias, ya que se aligera la operativa, y se reducen los requisitos y los costes.

Tal y como explica Navarro, el tiempo medio de preparación para salir a bolsa de una compañía es de unos cincuenta días mediante Portfolio SE, frente a los cuatro o seis meses de la bolsa tradicional. Asimismo, el ahorro de costes es de entre el 60 y 90% en la salida a bolsa y el mantenimiento anual, gracias a la reducción de unos catorce intermediarios que ha conseguido quitar Portfolio SE. Según calcula su consejero delegado, el coste anual para un emisor de Portfolio SE es de unos 25.000 euros anuales, frente a los 150.000 euros de otros mercados.

A todo ello se suma que las exigencias para debutar en el nuevo mercado son más flexibles, ya que no se requiere free float (cantidad de acciones en circulación de una sociedad cotizada que se encuentran disponibles para su compra a través del mercado), ni un mínimo de capitalización, ni proveedor de liquidez ni un asesor registrado.

"Dando más flexibilidad, con menor coste y tiempo, se abre a las empresas a un mundo de posibilidades impensable", y eso, a las "pequeñas compañías les interesa porque los problemas relacionados con el mercado bursátil tradicional ya no están", resalta. Para Navarro, actualmente no hay apetito en las salidas a bolsa porque hay que levantar una parte de capital establecido por la bolsa, y, en su caso, "las empresas no tienen ese problema". "Primero salen al mercado y luego cada compañía ejecuta su plan de negocio", añade.