Santander, BBVA, Caixa... ¿En qué bancos confían más los accionistas y gestores? 

Los bancos ya respiran tranquilos tras superar la presentación de resultados del tercer trimestre. Las cuentas, como era lógico, no han sido muy positivas ya que las seis grandes entidades del Ibex (Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankinter y Bankia) han ganado solo unos 10.610 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone una caída superior al 20% respecto a lo obtenido el curso anterior.

La entidad que sufría el mayor varapalo en sus resultados era Santander. El banco cántabro solo ganaba 3.732 millones desde enero a septiembre, lo que supone una caída del 35%, por lo que le pasaba factura el ERE de Popular y el Brexit. Por su parte, la nota positiva corría a cargo de Sabadell, que obtenía un beneficio neto de 783 millones de euros en dicho periodo, lo que supone triplicar sus resultados de los tres primeros trimestres de 2018. ¿El motivo? No tuvo que afrontar ningún desembolso extraordinario para absorber TSB.

Con este escenario, la pregunta que se harán muchos inversores es si es buen momento de tomar posiciones en el sector y qué bancos ofrecen mejores oportunidades tras el fuerte castigo que sufrían en 2018 y del que este curso tampoco se recuperan algunos. Los accionistas parecen tener claro que algunos de los que sufren caídas este curso, como Bankinter y Caixabank, pueden vivir un 'resurgir' ya que el número de inversores se ha incrementado durante este curso. Son estas dos, junto a Sabadell, las únicas que no sufren la huida de inversores ya que Santander ha perdido 106.415 accionistas durante 2019 y en BBVA las salidas alcanzan los 18.296.

Esta fuga de accionistas de Santander también se produce por parte de los gestores. Muchos expertos han decidido liquidar las posiciones que tenían en la entidad cántabra ya que el número de fondos de inversión con acciones del banco en cartera ha caído de los 239 hasta los 213, según datos recopilados de la CNMV por Jucaspe. Todo ello pese a que algún fondo 'value' ha irrumpido en su capital como es el caso del Metavalor mientras otros como el Gesconsult Crecimiento Eurozona ha hecho las maletas.

Los gestores han irrumpido, casualidad o no, en uno de los bancos que no han sufrido fuga de accionistas como es Bankinter y también lo han hecho en BBVA. El número de fondos en el banco dirigido por María Dolores Dancausa se ha disparado desde los 88 hasta los 95 mientras que en el caso de la entidad presidida por Carlos Torres Vila el número alcanza los 154 frente a los 147 en los que cerraba el segundo trimestre. Recientemente, la gestora Santalucía reforzaba sus posiciones en el sector bancario y el propio Gonzalo Meseguer, su director general, señalaba que "tradicionalmente el sector no nos ha gustado pero por valoración en agosto parecía interesante y nos ha dado buen resultado, aunque las inversiones no tendrán vocación de largo plazo".

Los bancos de inversión tampoco son optimistas con el sector. Ningún banco del Ibex 35 tiene recomendación de comprar e incluso en dos de ellas se cuelga el cartel de 'vender', como es el caso de Bankia y curiosamente el de Bankinter, el preferido tanto para los accionistas como para los gestores de fondos. Además, las caídas que ha sufrido Santander han provocado que sea la que tenga un potencial alcista mayor y que se sitúa a las puertas del 20%.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado que "en un entorno de tipos ultrabajos y desaceleración del crecimiento económico, los márgenes y la rentabilidad del sector van a seguir muy presionados. Lo cierto es que en el corto/medio plazo va a ser complicado que los bancos den sorpresas positivas en lo que hace referencia a sus resultados y yo prefiero estar invertido en sectores que ofrezcan mejores perspectivas, al menos hasta que cambie la tendencia en el sector".

Sergio Ávila, analista de IG, ha destacado que "el sector ha mejorado desde los mínimos de septiembre. Los inversores están pendientes de la temporada de resultados ya que no están siendo tan positivos como gustaría a los inversores, que analizan con lupa al sector ante un escenario de tipos bajos y miedo a una recesión. Además, el posicionamiento en países de América latina es una preocupación para los inversores. Caixabank y Sabadell han mejorado expectativas. BBVA salva el tipo en los resultados y mejora expectativas a pesar de las presiones de los mercados mexicano y el turco, aumentando los márgenes. De momento, podemos decir que el sector continúa con su lenta recuperación después de más de dos años de caídas".

De cara a tomar posiciones en el sector, el experto de IG ha recalcado que "Caixabank, Sabadell y BBVA son los que mejor aspecto técnico tienen y, por lo tanto, los mejores situados para quien quiera posicionarse en el sector. Si tuviera que decantarme por alguno, lo haría por BBVA que se encuentra infravalorado por descuentos de flujos de caja. Su valor intrínseco por acción podría estar en el entorno de los 5,76 euros, lo que significa que tendría un potencial del 16% por fundamentales, mientras que los otros dos estarían ya cotizando por encima de su teórico valor".

Este miércoles Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), daba otro golpe al sector al señalar que la incertidumbre económica influirá en la rentabilidad de los bancos ya que "las perspectivas inciertas pueden crear tensiones en su rentabilidad". Declaraciones que provocaban que las acciones de los bancos pasaran del 'verde' a ser de las pocas que sufrían caídas en la bolsa española.