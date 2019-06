Santander descarta fusiones de 'telecos' en dos años y MásMóvil es su preferida

Las fusiones de 'telecos' en nuestro país podrían haber llegado a su fin o, al menos, darse una pausa a medio plazo. Así lo prevé Banco Santander, que en un informe sobre el sector ha destacado que no ve fusiones o adquisiciones en el mercado español de telecomunicaciones en los próximos dos años, por lo que las compañías deberán buscar su crecimiento de forma orgánica.

Los analistas del banco presidido por Ana Botín han dado sus argumentos para dicha afirmación y destacan los motivos por los que cada 'teleco' no hará ningún movimiento corporativo. Por ejemplo, Vodafone no destinará más capital a España "debido a los actuales niveles negativos de retorno sobre el capital empleado" (ROCE) y cada vez es más probable su salida", Orange "presenta sinergias negativas con Euskaltel" y MásMóvil "tiene un apalancamiento que le impide pagar transacciones corporativas en efectivo". Además, habría que sumar que Telefónica continúa con su adelgazamiento de su deuda y aboga más por vender que por realizar compras.

Este análisis de Santander se produce tras la llegada de un nuevo consejero delegado a Euskaltel y los planes de Zegona para ganar tres puntos porcentuales de cuota de mercado. Los expertos del banco señalan que, para ello, la compañía se centrará en el segmento de gama media y se descartaría, por tanto, una creación poco clara a partir de ganancias rápidas de cuota de mercado basadas en precios bajos ya que "es un escenario improbable". De hecho, en caso de producirse se podrían forzar transacciones corporativas.

La apuesta de Euskaltel por ofertas de gama media les llevaría a crear valor a partir del crecimiento orgánico y ganar cuota de mercado sería un objetivo a medio y largo plazo, de entre tres y cuatro años. Por tanto, la 'teleco' vasca daría prioridad a segmentos bajos y rentables, lo que afectaría y penalizaría (en mayor medida) a los negocios de Orange y Vodafone en España.

Con este escenario para el sector, los analistas de Santander se muestran más optimistas con MásMóvil, el "nombre que más nos gusta" ya que creen que mantendrá el impulso comercial. No obstante, la expansión nacional de Euskaltel reduciría su visibilidad de crecimiento pero aconsejan 'comprar' y le asignan un precio objetivo 28,5 euros, es decir, tendría un potencial alcista superior al 45%. También cuenta con una recomendación de 'comprar' la empresa presidida por José María Álvarez-Pallete, aunque en este caso su recorrido sea menor al de la compañía fundada por Meinrad Spenger, al ascender a un 30% (9,65 euros por acción.

Para Euskaltel el consejo de inversión pasa por un 'mantener' a la espera de conocer el nuevo plan de negocios, lo que podría "provocar una revisión de la recomendación". La entidad financiera le asigna un precio objetivo de 8,4 euros por título, lo que apenas da recorrido alcista a la empresa vasca al estar dicha valoración un 2% por encima de su precio de cotización.

El sector, pese a todo, no atraviesa por su mejor momento en bolsa. A las caídas que vivía el curso pasado se le une que no termina de despegar durante este curso ya que solo Euskaltel se dispara en torno a un 20%. Por su parte, tanto MásMóvil como Telefónica cotizan con leves subidas que no superan el 2%. Claro síntoma de que el mercado penaliza a este sector ya que la bolsa española cotiza en 'verde' en este arranque de año y el Ibex 35 avanza en torno a un 8%.