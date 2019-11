Las empresas adelantan cuatro compras de Navidad y gastan 51.000 millones 

La última semana del mes de noviembre ha sido de mucha actividad corporativa. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, muchos consumidores deciden realizar las compras típicas del periodo navideño con semanas de antelación para así evitar las subidas de precio y no sufrir que, ante una gran demanda, se queden sin los productos deseados. Pues bien, las empresas parece que también han decidido tirar de chequera y realizar algún gran desembolso con el que ganar más tamaño.

Solo en la última semana se han realizado cuatro operaciones de compra de compañías que han supuesto un desembolso conjunto próximo a los 51.000 millones de euros. La más destacada ha sido la adquisición de TD Ameritrade por Charles Schwab y que supone un gasto de 23.600 millones de euros mientras que la compra de los diamantes de Tiffany por Louis Vuitton ha tenido un precio cercano a los 14.700 millones de euros. Por su parte, Novartis compraba el fabricante de medicamentos para colesterol The Medicines por casi 9.000 millones de euros y Viagogo compraba Stubhub para convertirse en el líder en reventa de entradas gracias a una inversión de unos 3.678 millones.

La operación más destacada ha sido Charles Schwab. El bróker iniciaba la semana con uno de los grandes movimientos corporativos ya que se hacía con TD Ameritrade por 23.600 millones de euros. Además, optaba por esta adquisición en un momento convulso para el sector ya que se encuentra inmerso, al otro lado del Atlántico, en una guerra de comisiones y caída de rentabilidad del negocio de intermediación. La que prendió la mecha fue Interactive Brokers con el lanzamiento de 'IBKR Lite', una nueva plataforma que permite operar en los mercados de Wall Street sin comisiones y acto seguido fue el turno de la propia Charles Schwab que no cobrará a los inversores por realizar la compra-venta de acciones estadounidenses o canadienses.

Esta operación corporativa no fue la única que se conocía el lunes pasado. Bernard Arnault, propietario de Louis Vuitton y la mayor fortuna de Francia, decidía que quería un diamante para siempre y se lanzaba a la compra de Tiffany por 14.695 millones de euros. ¿El motivo? Busca expandirse por Estados Unidos y lo hará a través de la firma que se popularizó gracias a la película 'Desayuno con Diamantes' (1963) de Blake Edwards.

No hay dos sin tres para el mercado y Novartis acordaba el lunes la compra del fabricante de medicamentos para el colesterol The Medicines para ampliar su presencia en el mercado de los tratamientos de enfermedades de corazón. ¿El motivo? La empresa contaba con fármacos para tratamientos cardíacos, como es el caso de Entresto, pero las ventas iniciales no han cumplido las expectativas pese a que las prescripciones han aumentado y las ventas han crecido 430 millones de dólares en el tercer trimestre.

Viagogo finaliza el lunes grande a nivel de compras. La firma de reventa de entradas también adquiría StubHub a eBay por 3.678 millones de euros el mismo día que las otras tres compañías hacían sus operaciones y conseguía, con este movimiento, estar presente en más de 70 mercados y venderá "cientos de miles" de entradas cada día, siempre y cuando complete la adquisición que se prevé que sea efectiva durante el próximo curso.

Estas cuatro compras antes de Navidad, que ascienden a 51.000 millones de euros, podrían incrementarse. SIX Group decidía lanzar una opa sobre BME y adelantarse a Euronext el 18 de noviembre y valoraba a la compañía en más de 2.840 millones de euros. Importe que podría incrementarse ya que otros 'rivales' como Deutsche Börse o Euronext podrían estar estudiando lanzar una contraopa por el operador de la bolsa española.