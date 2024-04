IFM se queda en un segundo plano en Naturgy ante la apuesta del fondo emiratí

Las espadas vuelan bajo en Naturgy. La posible salida de los fondos CVC y GIP del capital de la gasista se acerca y CriteriaCaixa se ha colocado a los mandos de la operación con el objetivo de asegurar la estabilidad en el accionariado a través de un comprador que vele por los intereses de la compañía en el largo plazo, mientras IFM mira de reojo

CriteriaCaixa, presidida por Isidro Fainé, cocina el desembarco del fondo que sustituya a los salientes CVC y GIP, pero IFM se queda en un segundo plano, como sucedió cuando lanzó la opa sobre la energética con la que aspiraba a hacerse con entre el 17% y el 22,69% del capital, pero que acabó alcanzando un 10,8%. Porcentaje que con el paso del tiempo ha elevado hasta el 15,01% actual. De su lado, el 'holding' inversor de la Fundación 'la Caixa' optó por reforzarse en el accionariado mientras el Ejecutivo estudiaba la entrada del fondo australiano, pasando de un 24,8% al 26,7% de hoy, y con la aspiración de alcanzar hasta el 29,9%.

"El refuerzo de la posición en Naturgy se efectuará de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y siguiendo las recomendaciones de la CNMV sin que, en ningún caso, se sobrepase el umbral legalmente fijado para formular una OPA (30%)", comunicó Criteria a mediados de mayo de 2021. La polémica continuó con la entrada de IFM en el consejo de administración. La opa culminó en octubre de 2021 -diez meses después de su lanzamiento- y Jaime Siles no entró en el órgano de dirección de Naturgy hasta finales de 2022, cuando se anunció el proyecto 'Géminis' para escindir la gasista en dos.

CriteriaCaixa se reforzó en el consejo ante la entrada de IFM

Pasaron así los meses e hicieron encaje de bolillos para reforzar el poder de Criteria cuando el fondo australiano pasara a formar parte del consejo. Para dar entrada a Siles en el consejo de administración de Naturgy sin ampliar el número de consejeros, renunciaron dos independientes, Francisco Beli y Ramón Adell. No obstante, Adell pasó a ser consejero dominical por cooptación de CriteriaCaixa. De este modo, CriteriaCaixa reforzó su posición, pasando de dos a tres consejeros. Al 'holding' le siguen CVC y GIP, con el 20,7% y el 20,6%, respectivamente, y dos asientos. Por su parte, la estatal argelina Sonatrach posee el 4,1%.

El consejo de Naturgy está formado actualmente por doce miembros -los estatutos de la compañía fijan un mínimo de 11 y un máximo de 15-, con su presidente, Francisco Reynés, como único consejero con la categoría de ejecutivo. El resto de miembros del consejo de la energética son independientes y dominicales.

No obstante, el último 'choque' entre Criteria e IFM se produjo en la última junta general de accionistas, que se celebró el 2 de abril en Madrid. Naturgy informaba tras el encuentro que el informe anual de remuneraciones fue aprobado -aunque la votación es meramente consultiva- por un 76% del capital, frente al 2% en contra. Y en este punto es donde saltó la sorpresa. IFM decidió abstenerte ante el informe que valida el sueldo de Reynés alineado con lo que hizo CriteriaCaixa el año pasado y la valoración de los 'proxys'. Sin embargo, minutos después de que terminara la junta, Criteria emitió un comunicado en el que informaba de su aprobado al informe tras la abstención del ejercicio anterior, y dando un nuevo espaldarazo al directivo mallorquín.

"Compromiso como inversor de largo plazo con el proyecto industrial"

"CriteriaCaixa, holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación la Caixa, quiere reafirmar su compromiso como inversor a largo plazo con el proyecto industrial de Naturgy, compañía de la que es primer accionista desde hace décadas", señaló evidenciando su deseo por mantener el poder en Naturgy, que además es fuente de ingresos para la Fundación 'la Caixa' a través de los dividendos. Así, bajo este escenario, ha confirmado que está en conversaciones para alcanzar un "acuerdo de socios" para blindar el accionariado de Naturgy tras la posible salida de CVC -e incluso GIP-.

Varias alternativas y ninguna queda descartada

El hecho relevante en el que dio a conocer las negociaciones con un "potencial grupo inversor", del que no reveló el nombre pero suena Taqa (filial renovable de la petrolera , según avanzó CincoDías, dejó la puerta abierta a cualquier vía para darle entrada. Una de las opciones es que el fondo emiratí se quede el 41,3% que poseen entre CVC y GIP, o que incluso una parte vaya destinada a aumentar el 'free float' (capital circulante). Naturgy ya ha sido advertida por carta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para aumentar liquidez mediante una ampliación de capital o la venta de títulos en manos de sus cuatro mayores accionistas.

Esta posibilidad obligaría a lanzar una opa sobre el 100% de la energética y llevaría aparejada un pacto parasocial como el que firmó con Repsol en la antigua Gas Natural Fenosa. Criteria tiene la intención de acordar la gestión de la empresa con el nuevo inversor para conservar el control y tener influencia en decisiones importantes.

Cualquiera de las operaciones se alargaría hasta 2025

Otra alternativa es que CriteriaCaixa y el fondo de Emiratos Árabes Unidos se repartan el 20,7% de CVC, elevando el primero su participación hasta el 29,9% y el segundo se quede con el 17,5% restante, situándose tercero en el accionariado por delante de IFM, y ante la menor urgencia por vender de BlackRock, que compró GIP en enero y heredó la participación en la gasista. En cualquiera de los casos, el brazo inversor que pilota Fainé dijo ayer que las conversaciones están en un estado muy preliminar y nos podríamos ir a 2025 para cualquier operación.

"Criteria no es parte en las conversaciones de dicho tercero con el resto de accionistas de Naturgy y por lo tanto no dispone de ningún tipo de información al respecto", subrayó, por lo que tampoco hay que descartar plenamente que la operación se tuerza y finalmente quede en nada. Naturgy cerró la jornada de ayer con una subida en bolsa del 3,36%, hasta alcanzar los 21,52 euros por título. La cotización llegó a disparase hasta un 9% (22,7 euros de máximo intradía) desde los mínimos de más de tres años en que se estaba moviendo. Del lado del Gobierno no entran en valoraciones que puedan suponer avances o especulaciones, máxime cuando se trata de una compañía cotizada. Criteria, CVC, IFM y la propia Naturgy tampoco hacen comentarios.