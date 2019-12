La quiniela de la bolsa para 2020: BBVA vs Santander, Telefónica vs MásMóvil...

El ejercicio bursátil 2019 está a poco más de dos semanas de llegar a su fin. Las perspectivas para el próximo curso de la bolsa española son positivas según la mayoría de gestoras y bancos de inversión, incluso hay casas que apuntan a que nuestro parqué será uno de los protagonistas, como es el caso de la gestora de BBVA, que da al Ibex más potencial que a Wall Street o Europa. No obstante, la pregunta que se hacen muchos inversores es en qué acciones tengo que invertir para sacar más provecho a la bolsa española y los analistas han elaborado su 'quiniela' para dar en la diana en 2020.

Los bancos, debido a su gran representación en el índice, acaparan dos emparejamientos de los ocho que hemos realizado. Es un sector que no ha atravesado por su mejor momento ni este curso ni el anterior, por lo que muchos inversores esperarán un resurgir bursátil que deberá esperar. Darío García, analista de XTB, ha señalado que "el sector financiero está muy lastrado por las políticas de tipos bajos o cero y han entrado en un proceso de reducción de costes para intentar mejorar en sus ratios de rentabilidad que no le interesan al accionista". No obstante, los analistas se decantan por Santander frente a BBVA mientras que en el caso de Caixabank y Sabadell optan por un empate. Eduardo Bolinches, analista de ActivTrades, se decanta por la entidad cántabra ya que "a BBVA le pueden salir nuevos problemas desde Turquía o con Villarejo que lastren tu cotización".

En 'telecos', la mayoría de los expertos optan por MásMóvil frente a Telefónica. Diego Morín, analista de IG, ha alabado la gran trayectoria de la compañía fundada por Meinrad Spenger ya que "su caso es uno de los más paradigmáticos después de que este 2019 realizara un gran recorrido alcista gracias a su acuerdo sobre la tecnología 5G. Sus precios en el mercado de fibra, fijo y móvil a un precio competitivo hacen temblar a Telefónica, que se ha visto en una encrucijada, al igual que Vodafone u Orange". Álvaro Blasco, director de ATL Capital, ha señalado que si bien Telefónica es atractiva tras su estrategia de reducir su endeudamiento, "MásMóvil seguirá creciendo fácil y animada en bolsa".

Entre las grandes energéticas, como es el caso de Iberdrola y Repsol, los expertos destacan el buen momento de ambas y la unanimidad no es tan evidente como en el caso de los grandes bancos o las 'telecos', de ahí que haya una 'x'. Darío García ha señalado su preferencia por la eléctrica ya que Repsol está "directamente relacionada con el precio del petróleo, lo que podría suponer un riesgo para las carteras". Por su parte, Álvaro Blasco destaca justo la fortaleza del precio del crudo para decantarse por Repsol.

Si hay un sector que empata y probablemente por el mal momento que atraviesan sus compañías ese es el de medios de comunicación. Ni Mediaset ni Atresmedia levantan pasiones entre los analistas debido al mal momento del mercado publicitario. Eduardo Bolinches destaca la "contienda muy igualada" pero enfatiza en las "claras tendencias bajistas en lugar de alcistas".

El caso de Merlin Properties y Colonial es justamente el contrario. Diego Morín se decanta por la primera ya que "se encuentra en unos de sus mejores momentos, siendo una de las empresas que más ha subido este 2019 (+31,25%), marcando máximos históricos. Tendremos que estar pendientes de la resolución del Distrito Castellana Norte (DCN) dadas las últimas denuncias de Trinitario Casanova". Por su parte, Álvaro Blasco opta por la segunda ya que "tiene mejores activos en un entorno menos atractivo que el pasado curso".

El caso de Meliá Hotels y NH Hoteles recuerda al de los medios de comunicación. ¿El motivo? No levanta pasiones en bolsa y los distintos expertos señalan la desaceleración y una posible guerra de precios que se puede producir en el sector y que impactará sus márgenes. Eduardo Bolinches recalca el "goteo a la baja lento pero incesante que no merece interés desde el punto de vista técnico todavía". En la misma línea está Darío García que recalca que "la lateralidad y nula volatilidad durante todo el año no permiten encontrar el interés por ninguno de estos valores".

Si las cadenas hoteleras y los medios de comunicación no levantan pasiones, dos grandes de las infraestructuras, como Ferrovial y ACS, se sitúan en el bando opuesto y gozan de recomendación de 'comprar' por parte del consenso de mercado. No obstante, los expertos se destacan por la compañía presidida por Rafael del Pino debido a que "el estupendo aspecto técnico le hace valedor de la apuesta en el caso propuesto", como esgrime Eduardo Bolinches, o a que "es mucho más atractiva Ferrovial tras la venta de su división de servicios", como afirma Darío García.