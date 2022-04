¿Tropezará Apple en bolsa? La erosión del consumo le prepara una zancadilla

Apple sigue generando comentarios en todas las direcciones posibles en su relación con los mercados. Las acciones de la compañía recientemente han reaccionado de manera adversa con un principal motivo de fondo: JPMorgan tomó la decisión de eliminar a los títulos de la empresa de su 'focus list', como consecuencia de las preocupaciones sobre la posible caída del gasto del consumidor en EEUU, Europa y China.

Las acciones de la enseña de la manzana se revalorizaron en Wall Street durante 11 días consecutivos desde el 14 de marzo hasta el miércoles de la semana pasada, lo que representa la racha ganadora más larga desde el 2003. Una subida que no tuvo una razón fundamental detrás.

La empresa recientemente anunció la adquisición de la fintech británica, Credit Kudos, o la disminución de los precios de intercambio de los iPhones usados. Incluso, la victoria del óscar a la mejor película de CODA, lanzado en Apple TV, también se tomó positivamente. Pero los expertos no creen que sean razones esenciales para justificar el repunte.

De hecho, Apple, que es la compañía más grande y dominante del mundo, es negocio esencialmente cimentado en el consumo. Por tanto, cuando el gasto se desacelere, seguramente los analistas reaccionen. En este sentido, algunos ya están tomando medidas preventivas en esa dirección.

Samik Chatterjee, analista de JPMorgan, explica que la compañía puede tener grandes vientos en contra en los próximos meses. Sería esa la razón por la que habrían tomado la decisión de sacarla de la lista de nombres favoritos para tener un buen comportamiento en los mercados.

“Hay dos factores que moderarán el comportamiento de los consumidores y que penalizará a la compañía: las expectativas de alza del reciente lanzamiento del iPhone SE y la limitación del beneficio en el segmento de servicios, ya que el compromiso de los videojuegos en China se modera materialmente tanto por el retroceso en el consumo con la comparación de los difíciles trimestres anteriores”, apunta. “Estas razones hacen que eliminemos a Apple de nuestra focus list”, añade.

El matiz de todo esto se encuentra en que el analista mantuvo su recomendación de sobreponderar los títulos de la empresa porque cree que Apple es más resistente a la debilidad del consumidor que sus rivales.

El gasto del consumidor como fuente de preocupación

Hay motivo de cierta alerta sobre el gasto de los consumidores. Los precios más altos de la gasolina, por un lado, dejan menos dinero para el gasto, entre otras cosas, particularmente para los propietarios de vehículos que consumen mucha gasolina: en Estados Unidos ahora cuesta 32 dólares adicionales llenar el depósito de un vehículo medio, según un reciente estudio de RBC Capital Markets.

Esa situación empieza a reflejarse en los datos estadounidenses. El mes pasado, los gastos de consumo personal aumentaron solo un 0,2% con respecto al mes anterior hasta los 34.900 millones de dólares, por debajo de las previsiones de un aumento del 0,7%. De este modo, ajustado por inflación, el gasto cayó un 0,4%.

La apuesta la diversificación

Pero de cara al largo plazo Apple tiene la estrategia bastante clara. Ahora, pasa por el refuerzo de su filial de servicios financieros y el potencial de una nueva línea de negocio: 'hardware as a service', renting o el ya bautizado iPhone de suscripción. Mark Gurman, analista de Bloomberg, publicó un artículo sobre cómo Apple está trabajando en el servicio de suscripción para los dispositivos de iPhone y otros productos de hardware en el futuro.

“Apple no ha confirmado este rumor, pero sería un programa interesante si la compañía ofreciera este tipo de suscripción”, comentan los analistas de Jefferies. “Sería especialmente atractivo para aquellos que quieren el último terminal de la compañía que dispone de mejores cámaras y más funciones cada año”, apunta.

La idea de 'hardware as service' no es nueva. La mayoría de las principales empresas de computación en la nube y PC ofrecen alguna forma de Anything As A Service, también conocido como XaaS. Reconoce la gran cantidad de productos, herramientas y tecnologías que actualmente se entregan a los usuarios como un servicio a través de la red. Muchos fabricantes de PC también ofrecen programas especiales que venden los ordenadores como una suscripción, que incluye un PC, software y algunas ventajas.

“Para Apple, esta sería su primera incursión en el hardware as service que podría generar ingresos aún más significativos y hacer avanzar su negocio de servicios de manera exponencial”, apuntan estos expertos. Actualmente, la tecnológica está desarrollando nueva tecnología e infraestructura para brindar internamente una amplia gama de servicios financieros para los consumidores, reduciendo su dependencia de socios externos.

Se rumorea en el mercado que el plan plurianual incluye el procesamiento de pagos, la evaluación de riesgos, análisis de fraude, verificación de crédito y funciones adicionales de servicio al cliente. Parte del proyecto ha sido denominado con el nombre en clave interno “Breakout”. Esta idea está focalizada en futuros proyectos financieros de Apple. La empresa depende de firmas financieras externas como Goldman Sachs para los servicios relacionados con Apple Card y sus propios programas de financiación.

“El proyecto impulsaría a Apple a profundizar en el mundo de los servicios financieros, centrándose en una línea que ya incluye la Apple Card, los pagos entre homólogos de Apple Pay y la aplicación Wallet”, dicen desde Morgan Stanley en un reciente informe. Si bien la medida podría reducir la dependencia de Apple de socios externos, también podría ayudar a la compañía a expandirse a otros mercados. Apple Pay, por ejemplo, está disponible en 70 países y regiones de todo el mundo. Apple Card, por otro lado, solo está operativa en Estados Unidos.