Trump ahora es más rico que nunca, pero tiene problemas para conseguir liquidez

“¡Mantén tus manos fuera de la Trump Tower!” 'gritaba' el mensaje de texto en mayúsculas que el domingo se envió a potenciales donantes de dinero para el expresidente de Estados Unidos. Donald Trump, por supuesto, se refería a uno de sus activos inmobiliarios más preciados, y al riesgo de que le fuera arrebatado. El mensaje fue un primer intento de movilizar a sus seguidores para que entregaran dinero el candidato republicano para aliviar la presión que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, estaba ejerciendo sobre sus finanzas en forma de multas millonarias y amenazas de embargos en caso de no pagarlas.

Esta semana le trajo a Trump un respiro de esa presión. Un tribunal de apelaciones redujo el pasado lunes su fianza en un 68%, hasta 175 millones de dólares, en un caso de fraude en Nueva York liderado por James. Al día siguiente, su empresa de redes sociales debutó en el mercado bursátil, subiendo un 16% y elevando su patrimonio neto a 7.200 millones de dólares. Pero se trata de una fortuna latente que no puede vender durante seis meses por los bloqueos habituales de ese tipos de operaciones.

Por tanto, sus aprietos financieros están lejos de terminar. Las propiedades de Trump en su emblemática torre neoyorquina, el lugar de su famoso ascenso en escalera en 2015 para anunciar su entonces impensable candidatura a la presidencia de Estados Unidos, todavía están en riesgo de ser confiscadas si el veredicto de 454 millones de dólares en su contra es confirmado en la apelación y él no paga.

Lo mismo ocurre con otras propiedades que componen una parte relevante de su fortuna. Los problemas legales, que van mucho más allá del caso de fraude en Nueva York, han dejado a Trump en una posición inusual: el nominado presidencial de los republicanos es un veterano de numerosas bancarrotas y negocios fracasados ha ascendido en las filas de las personas más ricas del mundo, pero también enfrenta la mayor demanda de liquidez, de dinero en efectivo, de toda su carrera.

Con Trump aventajando por poco al presidente Joe Biden en las encuestas para las elecciones de noviembre, sus altibajos financieros son mucho más importantes que cualquiera de sus problemas anteriores. Mientras que sus votantes más fervientes han pasado por alto en gran medida sus acusaciones criminales y presiones financieras, él ha utilizado gran parte de los fondos de la campaña para pagar sus cuentas. Los principales comités de acción política de Trump han gastado 63,9 millones de dólares en honorarios legales desde enero de 2023, según las presentaciones de la Comisión Electoral Federal.

La perspectiva de una crisis de efectivo es tanto una carga como una llamada a la acción para la campaña de Trump, que se encuentra significativamente rezagada respecto a la de Biden en recaudación de fondos. Los equipos políticos y legales del ex presidente desde Nueva York hasta Palm Beach se han centrado en el pago de la fianza, así como en la reorganización de la campaña y del Comité Nacional Republicano. Trump ha sido visto en su resort Mar-a-Lago en las últimas semanas cenando y reuniéndose con potenciales donantes en lugar de estar en la campaña, ya que su campaña es consciente de la necesidad de dinero.

Además del caso de fraude en Nueva York, ha sido golpeado con una indemnización de 83,3 millones de dólares en una demanda por difamación y enfrenta cuatro casos criminales, incluidos dos que alegan que conspiró para anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Una enjuiciamiento por el pago de dinero a una estrella porno antes de las elecciones de 2016 está programado para comenzar el 15 de abril en Manhattan. El multimillonario es todo un fanfarrón sobre su riqueza. La semana pasada, dijo en su plataforma Truth Social que tenía casi 500 millones de dólares en efectivo, citando su "trabajo duro, talento y suerte".

Su fortuna, un mito en cuestión

"Tengo mucho efectivo y una gran empresa", aseguró el lunes fuera de una audiencia judicial para el caso de dinero de silencio, mientras también promocionaba el valor de su marca. "También me gustaría poder usar algo de mi efectivo para ser elegido". No está claro si Trump realmente tiene casi 500 millones disponibles; las exageraciones sobre su riqueza son lo que lo metió en problemas con el estado de Nueva York en primer lugar. James demostró en el juicio que él y la Organización Trump sobrevaloraron sus propiedades, y los hallazgos en su contra no solo afectaron su cuenta bancaria sino también a una de sus mayores fortalezas autoproclamadas: habilidad financiera.

El juicio "reventó la burbuja de esta mitología que ha construido en torno a sí mismo y su éxito y el increíble valor de sus activos", dijo Jennifer Rodgers, ex fiscal federal que ha seguido los problemas legales de Trump. "Aparentemente está más enojado por eso que por el caso criminal". Al mismo tiempo, el alcance financiero de los negocios de Trump se extiende por todo el mundo. Su política puede ayudar a impulsar sus negocios, con desarrolladores y gobiernos extranjeros advertidos de que se postula para la Casa Blanca mientras busca simultáneamente grandes inversiones que pueden generar grandes ganancias.

La campaña de Trump declinó hacer comentarios sobre su riqueza, más allá de señalar el negocio en su empresa de redes sociales. Karoline Leavitt, una portavoz de la empresa, aseguró que Biden es "el único hombre que se postula para presidente que está buscando favores con países extranjeros". Con la fortuna de sus acciones en Trump Media (DJT), se unió por primera vez a las filas de las 500 personas más ricas del mundo en el Bloomberg Billionaires Index. Trump posee acciones por valor de 4.600 millones al cierre de la negociación del martes.