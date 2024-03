Un tribunal neoyorkino permite a Trump reducir su fianza por fraude a la mitad

Un tribunal de apelaciones de Nueva York ha aprobado este lunes que Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos desde 2017 hasta 2021, pague una fianza menor a la ordenada previamente en un caso de fraude civil.

El expresidente fue multado por el juez Arthur Engoron al considerar que tanto el como sus conocidos inflaron de manera fraudulenta el valor de sus activos. Trump deberá pagar ahora una multa de 175 millones de dólares en un plazo de diez días mientras se resuelve su apelación.

Durante las últimas semanas, el magnate ha intentado eludir el pago de esta fianza, y según informaron la semana pasada sus abogados, no había conseguido reunir una cantidad suficiente para afrontar la deuda. Trump además ha pedido a un panel de la corte de apelaciones la suspensión de la pena mientras el la impugna, pero el organismo no ha emitido ningún comunicado al respecto.

El expresidente se postula ahora como candidato republicano a las elecciones presidenciales, llegando este lunes a reiterar su creencia de que todo se enmarca en una caza de brujas contra su persona. "No hice nada mal y Nueva York nunca debería estar en una posición como esta otra vez. Las empresas están huyendo (de la ciudad), los delitos violentos están floreciendo y es muy importante que esto se resuelva en su totalidad lo antes posible", ha defendido el magnate hoy.

Como consecuencia del fallo emitido este lunes, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, no podrá embargar las propiedades del expresidente por ahora para presionarle a cumplir la sentencia. "Donald Trump todavía enfrenta responsabilidad por su asombroso fraude. El tribunal ya determinó que participó en años de fraude para inflar falsamente su patrimonio neto y enriquecerse injustamente él mismo, su familia y su organización. La sentencia de 464 millones de dólares –más intereses– contra Donald Trump y los demás acusados sigue en pie", ha remarcado James este lunes en un comunicado.

El patrimonio neto del expresidente se ha fijado en torno a los 3.000 millones de dólares, aunque gran parte parece estar invertido en bienes raíces. Trump acudió este lunes a Nueva York para asistir a otra causa penal separada por 34 delitos relacionados con pagos irregulares a una actriz porno en 2o16, un juicio fijado para el 25 de marzo y que se tendría que reagendar.

Truth Social a Bolsa

La empresa matriz de la red social de Donald Trump, Truth Social, entrará en Wall Street a partir de este martes, lo que podría suponer unos ingresos a medio plazo de 3.000 millones de euros para el expresidente.

La empresa cotizará bajo el símbolo DJT, iniciales del republicano. Si bien se estima una valorización inicial de 5.500 millones de dólares, y Trump controla cerca del 60% (3.000 millones), el magnate no podrá vender acciones de la empresa durante al menos seis meses, para impedir que use el dinero para saldar sus numerosas causas judiciales. No obstante, la junta directiva podrá votar para permitir que el expresidente venda antes de la fecha marcada.