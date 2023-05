Una vacuna antiinflación: "La inversión en infraestructuras actúa de protección"

La inversión en infraestructuras puede ser una de las grandes desconocidas dentro de los mercados convencionales. Bajo un panorama como el que luce en la actualidad el interrogante se abre sobre si existen posibilidades reales de captar rentabilidades estables y con una gestión ajustada al riesgo. Soti Calochristos, director de inversiones en infraestructuras de la gestora británica abrdn, hace un repaso en esta entrevista de lo que cobra más importancia dentro de este sector.

P: Durante los años en los que los tipos estaban bajos, parecía que la inversión en infraestructuras se había convertido en una buena alternativa para obtener unos ingresos estables y seguros. Con la subida de tipos, ¿han perdido parte de su atractivo dados los rendimientos que empiezan a ofrecer las emisiones con grado de inversión, incluidas algunas emisiones de deuda soberana?

R: Creo que las infraestructuras desempeñan un papel importante en la construcción de carteras. Obviamente, en entornos de tipos de interés altos, los bonos pueden ser muy atractivos. Pero creo que las infraestructuras pueden ser igual de atractivas por sus características inherentes. Unos tipos de interés altos suelen implicar una inflación elevada y las infraestructuras suelen tener una fuerte protección contra las caídas.

Esto significa que, en entornos de inflación elevada, las infraestructuras pueden proteger a los inversores de esta situación y seguir ofreciendo rendimientos estables y generar rentabilidad, lo que es muy importante. En última instancia, las infraestructuras deberían ser una clase de activo capaz de capear los tiempos difíciles y seguir rindiendo bien. Y como parte de la construcción de la cartera, creo que es muy importante disponer de activos que puedan evolucionar con los tiempos y asegurarse de que se puede navegar en cualquier período, negativo o positivo.

P: Es muy interesante, ya que todo el mundo considera la renta fija como la forma tradicional de obtener unos ingresos estables.

R: Y esto también puede funcionar. Siempre es difícil predecir cómo se moverá el mercado y cuándo volverán a bajar los tipos de interés y si llegarán al mismo nivel que hace unos años. Pero, de nuevo, esa es la volatilidad que no se puede predecir y es por eso por lo que un activo estable como las infraestructuras es realmente importante para la construcción de la cartera de los inversores, ya que te da esa estabilidad sobre la que construir.

P: ¿Cuál es el atractivo de invertir en infraestructuras a largo plazo para los inversores?

R: Somos inversores a largo plazo. Solemos invertir durante 10, 12, 15 años porque así es como se puede sacar el máximo partido de las infraestructuras. Normalmente, estas inversiones son a largo plazo. Si consideramos los paneles solares, por ejemplo, hay que tener en cuenta que la vida de estos activos es de 25-30 años. Por eso, lo que realmente quieres es estar ahí para poder cosechar sus beneficios.

P: ¿Por qué invertir solo en Europa?

R: Creo que las razones por las que realmente nos gusta Europa es porque es probablemente una de las regiones más desarrolladas del mundo para la infraestructura, hay muchas oportunidades, muchas jurisdicciones diferentes, todas con diferentes tipos de objetivos y en diferentes niveles o diferentes fases de su crecimiento, por lo que hay muchas oportunidades. Para nosotros las infraestructuras son una clase de activos es muy atractivo porque ofrecen flujos de efectivo estables, estás vinculado a la inflación, proporcionan una fuerte protección a la baja. Todas estas oportunidades se encuentran en diferentes regiones de Europa.

P: ¿Es Europa mucho más atractiva que cualquier otra parte del mundo?

R: Yo no diría que es más atractiva que cualquier otra región. Diría que quizás está algo más avanzada, lo que significa que hay más oportunidades. En nuestro caso, además, es lo que conocemos, se trata de lo que como equipo estamos más familiarizados. Eso hace que sea un poco más fácil encontrar el tipo adecuado de oportunidades de inversión para nosotros.

P: ¿En qué tipos de infraestructuras ve más potencial?

R: Somos un fondo generalista, por lo que invertiremos en lo que consideramos los cuatro sectores verticales principales: servicios públicos, energía, transporte y digital. En los anteriores dos fondos, que ya se han desplegado por completo, hemos invertido en energía hidroeléctrica a pequeña escala en Noruega, paneles solares en Polonia, redes de calefacción urbana y servicios públicos regulados en Finlandia, trenes en el Reino Unido y Alemania, fibra en el Reino Unido y también en España. Lo que se ve es una mezcla muy variada. Hemos tratado de llegar a todos esos sectores verticales e invertir en ellos por igual o donde encontramos las oportunidades adecuadas en función de, digamos, el ciclo en el que estamos.

P: Vemos que la Unión Europea está intentando frenar los déficits de los países europeos, que han crecido tras las medidas extraordinarias para hacer frente a la Covid. ¿Cree que estas políticas de gasto menos alegres van a disuadir a los gobiernos de invertir?

R: Supongo que es difícil ver que no vaya a ser así, pero no creo que vaya a ser tan grave como imaginamos. Como griego que soy, obviamente estoy familiarizado con los déficits gubernamentales y con tener que gestionarlos con mucho cuidado. Pero lo que hemos visto es que la Unión Europea se ha unido para asegurar que hay fondos de recuperación disponibles para todos sus miembros para garantizar que pueden alcanzar sus ambiciosos objetivos a largo plazo. Así que, aunque creo que no se trata tanto de que no haya fondos disponibles, hay que asegurarse de que los fondos disponibles se invierten adecuadamente y en las áreas correctas para ayudar a cada país a crecer y desarrollarse en las áreas que necesita. Creo que ese será el principal objetivo de los gobiernos en los próximos años.

P: Así que el capital privado es necesario, supongo, en este escenario....

R: Creo que es absolutamente necesario y que el capital privado tiene un papel que desempeñar, especialmente en el ámbito de las infraestructuras. Se trata de servicios públicos clave que se prestan a los usuarios finales y es necesario que haya un nivel y una calidad de servicio muy claros y, obviamente, el capital privado puede ayudar. Los gobiernos deben alcanzar sus objetivos a largo plazo, que son bastante ambiciosos, ya sea la descarbonización o la electrificación. Así que el capital privado como nosotros es realmente crítico en términos de ayudar a apoyar e invertir en las áreas clave de la infraestructura.

P: Su fondo está muy centrado en ESG. ¿Por qué?

R: Sí, nuestro fondo se rige por el artículo 8 del Reglamento sobre Divulgación de Información Financiera Sostenible (SFDR). Así que el ESG está en primera línea y en el centro de lo que hacemos y está en la vanguardia de nuestro pensamiento. Cuando detectamos una oportunidad y empezamos a buscar posibles inversiones, empezamos a evaluar los aspectos ESG como uno de los criterios clave y pensamos en ello durante toda la ejecución de las transacciones. Y luego, como gestores activos, es muy importante que lo que hemos aprendido como parte de nuestra diligencia debida, lo pongamos en práctica desde una perspectiva medioambiental, social y de gobernanza, y contar con las políticas adecuadas es igual de importante. Así que es muy importante para nosotros y es algo que nos tomamos muy en serio durante todo el proceso y durante toda la vida en que invertimos y mantenemos activos.

P: Estamos hablando de una plataforma que tiene tres fondos, dos están cerrados. Este es el tercero...¿Están pensando en nuestro cuarto o quinto fondo?

R: Yo diría que sí, por supuesto. En estos momentos estamos en proceso de levantar el tercero, y va por buen camino. Vemos que nuestros inversores tienen muchas ganas de seguir invirtiendo en infraestructuras, así que no vemos por qué no va a haber un cuarto, un quinto o un sexto. Tenemos que seguir el ritmo de los tiempos y los mercados, pero esperamos seguir adelante porque hay mucho apetito por las infraestructuras. Hemos visto que en los últimos años ha afluido mucho capital a las infraestructuras, así que se trata de encontrar las oportunidades adecuadas. Y como he dicho, la definición de infraestructura ha evolucionado con el tiempo, por lo que es sólo asegurarse de que usted permanezca con una estrategia que ha funcionado, pero también tratar de desarrollarse y adaptarse.

P: ¿Qué tipo de inversor está interesado en este tipo de fondo?

R: Por lo general, se trata de capital paciente a largo plazo, fondos de pensiones o compañías de seguros que realmente buscan inversiones estables en las que puedan dejar su dinero a un gestor con un buen historial y que quiera invertir durante un largo periodo de tiempo.

P: Por cierto, una de las últimas adquisiciones del fondo fue un proyecto con Digi para ampliar las líneas de fibra en Andalucía de 1 millón de hogares a 2,5 millones.

R: Estamos muy orgullosos de la transacción y la asociación con Digi, una compañía de muy buena reputación que ha demostrado su valía en Rumanía. Y han llegado a España. Y realmente están buscando demostrar cómo pueden traer aquí lo que han aprendido allí. Y vemos que, en última instancia, se trata de algo muy atractivo para los clientes finales. Buscamos una asociación a largo plazo. Buscamos operadores con quien trabajar, alguien que esté establecido, que conozca el mercado.

Nos gusta mucho el espacio de la fibra porque, aunque España es uno de los mercados más desarrollados en términos de fibra en toda Europa, siempre pensamos que hay más espacio para el crecimiento y si se proporciona una tecnología de mayor calidad o un servicio de mejor calidad a un precio más rentable, creo que eso es muy importante. Buscamos poder alinearnos con la estrategia de Digi, que busca proporcionar un servicio de la máxima calidad a los clientes finales a un precio asequible, lo que en el actual entorno de mercado es muy interesante.

¿Ha invertido antes en España?

La asociación con Digi es la primera. Es un mercado muy atractivo para nosotros y por eso estamos aquí buscando el tipo de oportunidad adecuada. Esperamos que sea la primera inversión, pero no la última.