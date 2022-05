Alvargonzález: "Los mercados tienen miedo de que la Fed se pase de frenada"

La volatilidad es la protagonista de los mercados en los últimos meses ante la incertidumbre sobre el rumbo de la política monetaria, la elevada inflación y las consecuencias de la guerra en Ucrania. Víctor Alvargonzález, director de estrategia y socio fundador de Nextep Finance, explica el contexto bursátil actual y señala las claves de inversión para buscar rentabilidad.

Pregunta: La Reserva Federal de EEUU (Fed) ha acelerado con la subida de tipos, el Banco de Inglaterra (BoE) también, ¿qué podemos esperar del Banco Central Europeo (BCE)?

Respuesta: Cuando las barbas del vecino veas cortar pon las tuyas a remojo. El BCE tendrá que hacer lo mismo. Lo que pasa que hay que entender que lo hará más tarde y con menor intensidad. En EEUU la inflación es algo mayor que en Europa y su dinamismo económico económico mucho mayor. Allí la inflación tiene un componente de demanda, es decir no es tanto la guerra en Ucrania sino que es una economía que está muy fuerte: tiene demanda muy fuerte que la oferta por diversos motivos no es capaz de atender, ya sea de semiconductores o de puestos de trabajo. Por ejemplo, la inflación en EEUU es salarial, hay pleno empleo y a las empresas les cuesta mucho encontrar a gente. La inflación también aumenta porque cuestan más las materias primas porque hay una demanda fuerte.

En definitiva, la situación europea respecto a la norteamericana es que la inflación es menor, sobre todo la subyacente, y el crecimiento, sin duda, es menor, ya era menor pero ahora la guerra en Ucrania y el efecto de las sanciones es todavía menor. Por lo tanto, en EEUU suben los tipos de interés, en Europa tendrán que subir también, pero lo harán menos y de forma más pausada por estos motivos.

¿Continuará la volatilidad en las bolsas una vez se aclare la hoja de ruta de los bancos centrales?

La volatilidad tiene como principal origen, sobre todo en EEUU, cuál pueda ser la actitud de la Fed. Lo que tienen miedo los mercados ahora mismo es de que la Fed se pase de frenada, porque no tengan más remedio o porque se equivoquen pero que suban demasiado y demasiado rápido los tipos de interés generando una recesión en EEUU. Ese es el temor. Ese temor no ha desaparecido, pero han transmitido una idea de que son conscientes de ello. Por ejemplo, han dicho que no se plantean de momento subidas superiores al medio punto. Esto es importante y fue cuando las bolsas comenzaron a subir este miércoles, porque ese es el temor. Si la Fed se plantea subidas del 0,75 en una reunión es que se han venido muy arriba.

¿Crees que son posibles estas subidas de tipos?

Yo creo que no, pero al final manda la inflación. Si va aflojando, la Fed se mantendrá. Lo dijeron muy claro, dijeron somos conscientes de que la inflación subyacente se ha moderado, parece que toca techo, pero eso no va cambiar nuestra política, queremos ver claramente que la inflación baja, las dos, la subyacente y la general. Mucho tendrían que empeorar las cosas para que tomaran esa decisión. Puede ocurrir, pero en principio lo han descartado.

La otra fuente de volatilidad, no es solo la Fed, son las sanciones, que son las que provocan un incremento de la inflación que, a su vez, reduce el crecimiento. Europa ya está hablando de incluir al petróleo en las sanciones, lo que es asumible si se hace de forma gradual. Pero Europa ha puesto el carro antes que los bueyes porque han dicho que van a dejar de comprar petróleo ruso pero no por dónde lo van a sustituir. Eso es incertidumbre. Por tanto se ha reducido la fuente de volatilidad de la Fed, que era la más importante, pero para Europa las más importantes son las sanciones.

¿En este contexto que inversiones recomendáis?

Lo primero, que rentabilicen la inflación. Se dice, equivocadamente en nuestra opinión, que es mala para todas las inversiones. No es cierto. Hemos visto el ejemplo en las materias primas. Veremos cómo al final las subidas de tipos benefician, por ejemplo, al sector bancario. Segundo, donde parece que no está asustando mucho la inflación es a la gente a la hora de salir a calle y viajar. En EEUU, igual que durante el Covid había lo que llamaban el 'lockdown trade' (confinamiento), ahora se empieza a hablar del 'get out and travel trade' (sal y viaja) y se está notando mucho en las aerolíneas.

Pero no acaba ahí la cosa, un entorno de altos tipos es muy malo para la tecnología, pero es muy bueno, por ejemplo, para las empresas industriales, de consumo básico y, en general, para todas aquellas que pueden trasladar las subidas de precios a los consumidores. Además, están de rebajas valores que normalmente que nunca están. Cuando un Apple, por ejemplo, cae casi un 15%, eso es una oportunidad. Y finalmente la rentabilidad por dividendo. En un entorno de crecimiento moderado, las empresas, sobre todo las sólidas, irán adaptando el crecimiento a la inflación. Es decir, no tienen interés en que sus accionistas pierdan rentabilidad real. Por ahí también tienes buenas oportunidades.

¿El mercado español tiene alguna oportunidad?

Muchas. Todo lo que le perjudicaba antes le beneficia ahora. Al mercado español, sobre todo en los últimos diez años, le ha perjudicado ser un indigente digital. Pero ahora lo que va peor es la tecnología. Ese cambio de ciclo nos viene bien ser poco tecnológicos. Nos viene fenomenal que ya no se hable de confinamientos, sino de salir y viajar. Pero no solo eso. Al ser tan antigua la bolsa, paga buenos dividendos y ahora molan porque la renta fija no paga cupón y encima si pierde dinero. Y otra cosa importante es que la subida de las materias primas beneficia también a Latinoamérica y el Ibex se puede considerar tanto un índice europeo como latinoamericano. Le afecta mucho y positivamente que suban las divisas latinoamericanas porque los balances de las empresas se ven revalorizados. Así, por una vez podemos decir es un índice atractivo en la actualidad.

¿La renta fija sigue siendo una alternativa para el inversor conservador?

No y, además, se está poniendo en evidencia el conflicto de interés que hay en el sector financiero español porque se le está recomendando a los inversores que buscan seguridad fondos de renta fija, que es como meterlos en la boca del lobo. Los fondos de renta fija europeos llevan perdido este año un 7% de media, algunos mucho más, pero eso no ha acabado. Si tú esperas una inflación superior al 3% para los próximos años y el bono alemán a 2 años te está pagando un 0,2%, todo el que está comprando bonos está perdiendo dinero. Esto ocurre porque está comprando el BCE y mantiene bajos los tipos. Es decir, los tipos de interés de los bonos europeos tienen que seguir subiendo para como mínimo acercarse a la inflación subyacente. Para adaptarse los tipos tienen que subir y los precios caer y, por lo tanto, a la gente que le están recomendando fondos de renta fija le están metiendo en un serio problema.

Hay alternativas. Nosotros recomendamos invertir contra los bonos. Hay fondos que apuestan por la subida de los tipos de los bonos en Europa. Eso es lo ideal, pero siempre tiene un riesgo, te puedes equivocar y que no suban. Entonces vete a un monetario. Los tipos de interés de corto plazo se van a ir adaptando a la expectativa de que el BCE suba tipos. ¿Qué significa? En breve los fondos monetarios, sobre todo los de muy corto plazo, irán generando cada vez una rentabilidad mejor. Eso es una opción conservadora que no te va a suponer las pérdidas de los bonos. También el sector inmobiliario.