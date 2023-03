Vontobel descarta un contagio por SVB en Europa ante la robustez de los bancos

Vontobel no ve peligro de que se produzca un efecto contagio en Europa por la situación que atraviesa el sector bancario en Estados Unidos tras la caída de SVB Financial y Signature. La gestora suiza se muestra optimista pese a las turbulencias en bolsa y destaca la robustez del sistema bancario europeo, así como sus niveles de liquidez. Contexto en el que ha mencionado Credit Suisse, que si bien ha pasado por momentos mejores, no cree que las circunstancias por la que atraviesa por la espantada de clientes, contamine al sector bancario.

Durante la presentación de su evento anual de renta fija, la compañía admite que apuntar al suelo del mercado es complicado, aunque ha alertado de que la volatilidad seguirá presente durante los próximos meses. En este contexto, ponen en valor los retornos que ofrece la renta fija en el momento actual. Al margen de la caída de ayer, con el consecuente repunte de su precio, del que han evitado pronunciarse, han destacado las "atractivas" rentabilidades que ofrece, con retornos inéditos en una década.

En cambio, sí que prevén que sí prevén acerca de la quiebra del citado SVB es que puede suponer un punto de inflexión en los objetivos de IPC de los bancos centrales. De forma paralela, Mondher Bettaieb-Loriot, el responsable de bonos corporativos de Vontobel, ha enfatizado en la mejora de los 'spreads', como uno de los motivos para apostar por Europa. También espera una reducción de la emisión de bonos para este ejercicio. A este respecto, socio y gestor de carteras de TwentyFour AM-Vontobel, Felipe Villarroel, ve oportunidades en el sector bancario y más en concreto en los cocos (bonos convertibles).

Ponen el foco en la renta fija emergente

Vontobel ha hecho hincapié en la renta fija de las economías emergentes, ya que ofrecen mayores rendimientos y son de menor duración en contraste con los mercados desarrollados. Dentro de este segmento, la analista sénior de crédito de la gestora, Nuria Jorba, ha enfatizado en los bonos corporativos, ya que presenta mejores diferenciales con respecto a los soberanos o la deuda americana. En concreto, argumenta que cuando ha experimentado caídas, al año siguiente se han recuperado con bastante fuerza.

"El riesgo o la exposición es mucho más alta que en las carteras que tienen más deuda soberana", expone, al tiempo que precisa la existencia de oportunidades más allá de Asia, donde se concentra el 80% de las emisiones con retornos que oscilan entre el 7 y el 11%. "Debería estar en todas las carteras", ha apuntillado. Por último, han mencionado el "bajo grado" de contagio que presentan estos mercados, un factor que "subestiman" los inversores. "Los desequilibrios macroeconómicos de Turquía no han afectado demasiado a sus vecinos y la ola de covid China ha perjudicado a nivel mundial, pero no a un sector determinado del país A o B. Esto nos lleva de nuevo a la importancia de la diversificación dentro de los mercados emergentes".