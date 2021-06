Warren Buffett dimite de la Fundación 'Bill y Melinda Gates' tras su divorcio

Warren Buffett sigue su largo proceso de retirada de la escena pública. El próximo 30 de agosto cumplirá 91 años de edad, pero hasta este mismo año se ha mantenido al pie del cañón, como en la habitual conferencia anual de inversores que celebra en Omaha (EEUU). La última decisión del legendario financiero ha sido dimitir del consejo y la administración de la Fundación Bill y Melinda Gates (BMG) después del reciente divorcio de la pareja.

El oráculo de Omaha abandona la fundación, cuyos activos y actividades forman parte del proceso de separación así como los bienes de la pareja. Buffett, sin embargo, vincula su salida a su edad y su propio proceso de abandono de sus responsabilidades profesionales. Solo continúa en Berkshire Hathaway, su holding inversor, aunque en la última Junta de Accionistas dejó claro que había designado sucesor: Gregory Abel.

La mayor donación de la historia

"Durante años he sido fideicomisario, además de un fideicomisario inactivo, de un solo destinatario de mis fondos: la Fundación Bill y Melinda Gates (BMG). Ahora renuncio a ese puesto, tal como lo he hecho en todos los consejos de administración que no sean los de Berkshire", anunció Buffett este miércoles a través de un comunicado.

Buffett ha canalizado durante años el grueso de sus donaciones y actividades filantrópicas a través de BMG, impulsada por el ex matrimonio con quienes departía habitualmente debido a su larga amistad con Bill Gates.

En 2006 donó 36.000 millones de dólares a la fundación, aunque en años sucesivos realizó nuevas aportaciones como los 3.170 millones de 2018. Ahora, en su comunicado de renuncia, señala otra donación de 4.100 millones a cinco fundaciones, entre ellas, BMG.

“El consejero de BMG es Mark Suzman, una destacada incorporación reciente que cuenta con todo mi apoyo. Mis metas están 100% sincronizadas con las de la fundación, y mi participación física no es necesaria de ninguna manera para lograr estas metas", asegura Buffett. No obstante, la nueva aportación se produce en un contexto de separación de bienes de la ya expareja Bill Gates y Melinda French.