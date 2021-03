Andrés López Obrador anuncia que se irá de la política al acabar su mandato

Fin de una era, pese a estar convencido de que volvería a vencer en las urnas sin ningún problema. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este sábado que al acabar su mandato en 2024 se jubilará por completo al considerar que debe haber un relevo generacional. "Yo voy a estar hasta el 2024, no hay reelección; y además no sólo no hay reelección, que es un asunto de principios, de mis convicciones", ha recogido 'El Universal' durante un acto del presidente.

"Yo considero haber contribuido, voy a seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país y ya vendrán otros, tiene que haber relevo generacional", ha remachado Obrador. A pesar de que considera que el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) podría volver a triunfar en las próximas elecciones, "de todas maneras, no hay garantía desgraciadamente de continuidad".

Andrés Manuel López Obrador alcanzó la presidencia de México el 1 de diciembre de 2018, tras ganar las elecciones federales con el 53% de los votos. Desde que llegó al poder ha vivido diversas polémicas concretas con España, dado que cree que nuestro país debería pedir perdón por los daños causados hace más de medio milenio durante los años del Descubrimiento y posterior conquista de América.

El anuncio de AMLO se produce mientras el país, uno de los más afectados por la pandemia, sigue luchando contra su propia curva. En concreto, México reportó 779 nuevas muertes por la Covid-19 en las últimas 24 horas para acumular un total de 190.357 víctimas fatales, informó este sábado la Secretaría de Salud. Además, se reportaron 6.561 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 para un total de 2.125.866 contagios.

Con estas cifras, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, según la universidad estadounidense Johns Hopkins. Desde el comienzo de la pandemia en México han sido estudiados 5,6 millones de pacientes, informó el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, en conferencia de prensa.

Además, dijo, existen 1.666.658 personas que se consideran recuperadas. El funcionario reportó que el número de casos estimados es de 2.320.836 al considerar a aquellos que esperan el resultado de la prueba. Entre ellos, hay 50.460 casos activos estimados, es decir, un 2% del total que ha presentado síntomas en las últimas dos semanas.