Las fiestas en Downing Street pasan factura: Johnson sufre un duro varapalo

Los conservadores del partido del primer ministro británico, Boris Johnson, han sufrido un duro varapalo en unos comicios parciales celebrados en el norte y suroeste de Inglaterra. Los laboristas y los liberaldemócratas se hicieron con los dos escaños que en las últimas elecciones ganaron los de Johnson. La derrota de los tories en las circunscripciones de Wakefield, norte de Inglaterra, y Tiverton Honiton, al suroeste, que habían ganado los conservadores en las generales de 2019, pone en entredicho la gestión del jefe del Gobierno, centro de las críticas por las fiestas en la residencia de Downing Street durante la pandemia.

Este revés electoral sitúa al Partido Conservador en una posición difícil, a raíz de este, el presidente honorario del Partido Conservador, Oliver Dowden, presentó este viernes su dimisión con efecto inmediato porque, según afirmó en una carta al primer ministro, "alguien tiene que asumir la responsabilidad". En su misiva al premier, el presidente honorario de la formación señaló que los seguidores tories están "decepcionados" por los últimos acontecimientos y "yo comparto ese sentimiento". "No podemos seguir como si nada pasara. Alguien tiene que asumir la responsabilidad y yo he concluido que, en estas circunstancias, no sería adecuado que yo continuara en el puesto", agregó Dowden. "Quiero recalcar que esta decisión que yo he tomado es muy personal y, como siempre, seré leal al Partido Conservador", dijo.

En Wakefield, el candidato laborista Simon Lightwood, ganador de este escaño de la Cámara de los Comunes, destacó nada más conocerse su victoria que su formación está "haciendo progresos", reconstruyendo el denominado "muro rojo", volviendo a obtener las circunscripciones tradicionalmente laboristas en las que Johnson consiguió buenos resultados en 2019, y recuperando "la confianza del electorado". En esta circunscripción, los laboristas obtuvieron el 47,9 % de los votos, mientras que los conservadores sacaron el 30 %. El líder laborista, Keir Starmer, señaló a los medios que este resultado "juzga claramente" al Partido Conservador, que "se ha quedado sin energía y sin ideas". En Tiverton Honiton, distrito tradicionalmente conservador ubicado en el condado de Devon, el suroeste inglés, el candidato liberaldemócrata Richard Foord ganó el escaño con el respaldo del 52,9 % de los votantes, seguido de los conservadores, con el 38,5 %.

Estas dos elecciones tuvieron lugar después de que el antiguo diputado por Wakefield, Imrad Ahmad Khan, dimitiera tras ser condenado a meses de cárcel por agresión sexual a un adolescente, mientras que el exparlamentario de Tiverton Honiton, Neil Parish, renunció tras salir a la luz que había accedido a vídeos pornográficos en el Parlamento. Khan, condenado a 18 meses de prisión, fue expulsado este año por el Partido Conservador a raíz del escándalo.

Los resultados de estos comicios permiten conocer el nivel de respaldo que disfruta Johnson, quien recientemente afrontó una moción de censura interna de su formación por la controversia sobre las fiestas en la residencia de Downing Street. Aunque el premier conservador consiguió superar la moción, los analistas han recalcado que los diputados tories seguirán con atención lo que ocurra en los comicios de las dos circunscripciones de cara a las elecciones generales de 2024.