La Cámara Baja propone prohibir la venta de petróleo de EEUU a China

La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley que busca prohibir la venta de petróleo de la reserva estratégica estadounidense a China, una norma impulsada por el Partido Republicano y que contó con el apoyo de parte de los demócratas.

Para entrar en vigor la ley deberá ser ratificada por el Senado, donde el Partido Demócrata tiene mayoría, aunque podría salir adelante si algunos senadores progresistas votan sí, al igual que lo han hecho muchos congresistas. En total el proyecto de ley ha salido adelante por 331 votos a favor, entre los que se encuentran gran parte de los demócratas (113), y ha contado con 97 en contra.

La medida pretende que los productos petrolíferos de la reserva estratégica de petróleo no sean vendidos "a ninguna entidad que esté bajo la propiedad, control o influencia del Partido Comunista Chino", con la excepción de que no vaya a exportarse a China.

La republicana Mónica de la Cruz defendió que la aprobación de esta medida es un "paso crucial para hacer responsable a China y reposicionar a los Estados Unidos como líder de energía global". "Tenemos que frenar a la administración de Biden de desperdiciar nuestras reservar estratégicas", añadió la conservadora Cathy McMorris durante el debate anterior a la votación de la propuesta de ley.

El Partido Republicano achacó al presidente Joe Biden la disminución de los precios del petróleo durante el año electoral, utilizando la reserva estratégica de petróleo como "herramienta política". Por su parte, el demócrata Frank Pallone ha asegurado que "este es un problema creado por los republicanos", ya que anularon la prohibición de exportación de petróleo crudo en 2015.

"Están simulando hacer alguna cosa pero en realidad no están haciendo nada, y la razón es que tienen un interés especial en querer vender este petróleo crudo", argumentó Pallone. Pallone cree que este proyecto de ley "no conseguirá nada" si no se plantea una prohibición frente a otros adversarios de Estados Unidos como Rusia o Corea del Norte, por lo que pidió a su partido que se posicionara en contra.