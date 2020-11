¿Cuánto cuestan las elecciones en Estados Unidos?

Las elecciones de Estados Unidos de este 2020 son las más caras de la historia. En total, suponen un gasto de 14.000 millones de dólares, según estima la organización Center for Responsive Politics, que hace seguimiento a las donaciones y gastos políticos. La cifra supera las expectativas iniciales, que preveían que los comicios supondrían cerca de 11.000 millones. Esta cifra récord supone más del doble del gasto que supusieron las elecciones de 2016, casi 7.000 millones.

El incremento del gasto este 2020 se debe principalmente a la batalla en la Corte Suprema y la carrera por la Casa Blanca. "Los donantes invirtieron cantidades récord de dinero en las elecciones intermedias de 2018, y 2020 parece ser una continuación de esa tendencia, pero magnificada", dijo Sheila Krumholz, directora ejecutiva del Center for Responsive Politics.

El principal gasto de estas votaciones está destinado a la carrera presidencial, que se estima alcance los 6.600 millones con Joe Biden, candidato demócrata, a la cabeza. Los demócratas han gastado 5.500 millones de dólares frente a los 3.800 millones de los republicanos. Se trata de la mayor diferencia financiera de los demócratas y sin contar con el gasto de 1.000 millones de Michael Bloomberg y de casi 300 millones de Tom Steyer.

¿Quién paga las elecciones?

El coste de las elecciones no proviene del Estado, sino que los partidos se financian a partir de donaciones de particulares, empresas o sindicatos, aunque los partidos deben, por ley, identificar el origen de cada donación. La financiación de los candidatos es uno de las cuestiones más características y que más interés despiertan sobre las elecciones del país norteamericano. Los candidatos a la Casa Blanca cuentan con donaciones millonarias, Biden roza los 1.000 millones solo en recaudación de fondos, a lo que se suma el dinero que aporta cada partido.

La recaudación de estos fondos se logra, entre otras formas, a través de los Comités de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés). Simpatizantes de los partidos pueden realizar donaciones, que pueden ser directas o no a los candidatos y sin límite, a través de estas plataformas. No obstante, el peso de estos comités es cada vez menor y apenas representan en estas elecciones el 5% de las donaciones, según Center for Responsive Politics.

Históricamente, el coste de las elecciones se sufraga con importantes donaciones de millonarios, este año también. Sin embargo, como novedad en estas elecciones, los pequeños donantes han ganado terreno y representan el 22% de las aportaciones.