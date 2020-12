Despiden a una enfermera tras jactarse de no llevar mascarilla en TikTok.

Una enfermera de Oregon se jactó en TikTok de no usar máscarilla fuera de su trabajo y provocó una reacción violenta en la plataforma. Los internautas no podían creer que la profesional de la salud no usara material de protección, y sus jefes la suspendieron del puesto ante la polémica.

La enfermera, que no ha sido identificada más que por su nombre de usuario 'LoveIsKind05', "mostró una indiferencia arrogante por la gravedad de esta pandemia", asegura el hospital en un comunicado difundido en Facebook.

"Este video ha provocado una protesta de miembros de la comunidad preocupados. Queremos agradecer a aquellos de ustedes que nos señalaron esto y les aseguramos que nos lo estamos tomando muy en serio. Esta persona no habla en nombre de Salem Health y se ha iniciado una investigación en su contra ".

Salem Health insistió en su comunicado en que la actuación de la enfermera "no refleja la posición del complejo o la de los cuidadores dedicados que trabajan aquí". Tanto el vídeo como la cuenta parecen haber sido eliminados, pero un usuario de la red hizo un dueto que involucra a la publicación, que sigue colgado.