Dictan prisión preventiva para ex primer ministro de Perú por el caso Odebrecht

Un juez peruano dictó este miércoles 18 meses de prisión preventiva contra el ex primer ministro César Villanueva, quien ocupó ese cargo durante una parte del mandato del actual presidente de Perú, Martín Vizcarra, y es investigado por presunta corrupción vinculada con el caso Odebrecht.

La decisión fue tomada por el juez Jorge Chávez, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, a petición de la Fiscalía, que investiga la adjudicación a la empresa brasileña Odebrecht de la construcción de una carretera en la región de San Martín, de la que Villanueva fue gobernador. Tras conocerse esta medida, la apelaron los abogados del ex primer ministro y del exfuncionario regional Marco Díaz, para quien se dictó una orden de prisión similar.

El pedido de la Fiscalía

El pedido de prisión preventiva fue sustentado el martes por el fiscal Germán Juárez, miembro del equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, quien señaló que existen elementos de convicción y un grave peligro de obstrucción a la investigación por parte de Villanueva.

Juárez sostuvo que el ex primer ministro trató de infiltrarse en su despacho, mediante contactos con otros fiscales, y que existe declaración del ingeniero de Odebrecht Ricardo Paredes, quien dijo que entregó 30.000 y 20.000 dólares a Villanueva y a Díaz, respectivamente. El fiscal también informó de que Díaz quiso acogerse a la colaboración eficaz (delación premiada), pero que él no aceptó su solicitud porque no aportó "información de calidad".

La situación de Villanueva

El abogado de Villanueva, Segismundo Suárez, reiteró que el expresidente del Consejo de Ministros permanece en grave estado de salud en una clínica de Lima, tras haber sufrido un "doble infarto cerebral". Sin embargo, el fiscal Juárez señaló que los certificados médicos indican que Villanueva padece de problemas coronarios, pero ninguno de ellos implica una situación de gravedad ni la necesidad de cuidados especiales.

En su decisión de hoy, el juez Chávez señala que el informe del médico legista le permitió determinar que los problemas de salud de Villanueva "son anteriores a su comparecencia judicial" y que no impidieron que intentara infiltrar al equipo fiscal que lo investiga.

Los detalles del proceso

La situación de Villanueva cambió nuevamente después de que el pasado 6 de diciembre quedase en libertad condicional, sin poder salir del país y bajo una fianza de unos 30.000 dólares, tras permanecer detenido durante ocho días por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

El ex primer ministro había sido arrestado por presuntamente haber buscado contactar con uno de los fiscales del equipo especial de la Fiscalía para que le facilitara información de la investigación en su contra por los presuntos sobornos de Odebrecht.

Villanueva, el primer jefe de Gobierno del presidente Martín Vizcarra, está imputado por aparentemente haber recibido sobornos para adjudicar a Odebrecht la construcción de la carretera San José de Sisa cuando en 2008 ejercía de gobernador regional de San Martín, en la Amazonía peruana.