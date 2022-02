EEUU se une a la Europa y declara que impondrá sanciones económicas a Putin.

Estados Unidos anunció que impondrá hoy sanciones económicas contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, en represalia por su agresión a Ucrania. "Estados Unidos se unirá (a la Unión Europea) para sancionar a Putin, al ministro de Exteriores Lavrov, y al resto del equipo de seguridad de Rusia", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria.

Así, Estados Unidos no confía en que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, esté dispuesto a negociar el fin de la invasión de Ucrania. En rueda de prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, desconfió de las palabras de Putin, quien afirmó hoy en conversación telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, que está dispuesto a mantener "negociaciones de alto nivel" con Ucrania. "No hemos visto ningún indicio de que Putin esté preparado para la desescalada. No hemos visto ningún indicio de que pretenda crear las condiciones para una solución diplomática", respondió Price.

El portavoz criticó que "Moscú quiera que la diplomacia se lleve a cabo con el cañón de un arma y los cohetes apuntando al pueblo ucraniano", y subrayó que eso "no son condiciones" para una negociación. "Si el presidente Putin se toma seriamente la diplomacia, sabe lo que tiene que hacer: debe dejar inmediatamente de bombardear a población civil y retirar las tropas de Ucrania", dijo Price. Preguntado sobre la posibilidad de que Estados Unidos sancione al mismo Putin si sigue la invasión, Price aseveró que "todas las opciones siguen sobre la mesa".

Asimismo, el portavoz del Departamento de Estado aplaudió a los "miles" de rusos que han salido durante las últimas horas a las calles para protestar contra la invasión que lleva a cabo su Gobierno en Ucrania. "Respetamos su valentía y su heroísmo. Están en las calles exigiendo al Gobierno ruso que pare esta guerra injustificada y premeditada", expresó Price. Ante la advertencia emitida por el Kremlin de que habrá consecuencias si Finlandia o Suecia se integran en la OTAN, Price respondió que las puertas de la Alianza "siguen abiertas" y que corresponde a esos países decidir si se unen o no.

Después de meses de tensiones, Rusia lanzó esta semana una operación militar en Ucrania que empezó con bombardeos en varios centros urbanos y continuó con el despliegue de tropas, de forma que este viernes las unidades militares rusas están estrechando el cerco a la capital del país, Kiev. En reacción al ataque ruso, Washington ha golpeado a Rusia con sanciones a sus bancos y su élite, así como restricciones a las exportaciones de alta tecnología a Rusia, entre otras medidas.

Además, ha enviado miles de soldados a Europa para reforzar el flanco este de la OTAN ante la posibilidad de que el conflicto vaya más allá de las fronteras de Ucrania, que no es miembro de la Alianza. Los combates han costado ya la vida a 137 ucranianos y 316 han resultado heridos, según el Gobierno de Ucrania; y, además, miles de personas han tenido que huir hacia el oeste de Ucrania o hacia los países vecinos como Moldavia, Polonia, Rumanía y Eslovaquia.