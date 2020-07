Exoneran a Fridman y sus socios en el 'caso Steele' del respaldo ruso a Trump

La Justicia inglesa ha exonerado a Mijaíl Fridman y a otros dos empresarios rusos, por las alegaciones realizadas contra ellos en el ‘Dossier Steele’, publicado en 2017. Este informe tuvo cierta repercusión al afirmar que empresarios y políticos rusos habían interferido en las elecciones estadounidenses de 2016 que convirtieron en presidente a Donald Trump.

Christopher Steele, ex espía británico del MI6, declaró en un informe que Fridman y su socio multimillonario del Grupo Alfa, Petr Aven, orquestaron la entrega de "grandes cantidades de efectivo ilícito" al actual presidente ruso Vladimir Putin durante la década de los años 90. Pero el juez británico Mark Warby dictaminó el miércoles que la firma de inteligencia de Steele "no tomó medidas razonables para verificar la acusación" y ha dictaminado una indemnización de 18.000 libras (20.000 euros) a los dos socios de Letterone.

El juez Warby ha establecido que todas las alegaciones de dicho informe eran “inexactas o engañosas” y que no se tomaron “medidas razonables” para verificar la veracidad de las mismas con respecto a Fridman y otros empresarios. Por tanto, el juez ha concedido una indemnización por daños y perjuicios a dichos empresarios, incluido Mijaíl Fridman.

El Juez Warby ha fallado a favor de Fridman y sus socios en Letterone, el ex ministro ruso Petr Aven y German Khan en un caso presentado por ellos contra la compañía Orbis Business Intelligence, por infracciones de la Ley de Protección de Datos, tras la publicación del denominado "Dossier Steele" en el mes de enero del año 2017.

La firma de Steele, Orbis BI, dijo en un comunicado en Twitter que el juez aplazó las sanciones más severas, considerándolas ni necesarias ni apropiadas. El ex espía británico había argumentado durante el juicio que la demanda debería desestimarse porque el tema recaía dentro del ámbito de la seguridad nacional, según informa CNN.

La reclamación de los demandantes surgió a raíz del contenido de un informe, "Memorando 112", contenido en un conjunto de documentos redactados por Orbis con motivo de la celebración de las elecciones presidenciales de los Estados del año 2016, en las que Donald Trump se convirtió en presidente. Es el denominado "Dossier Steele" que focalizó la atención política y diplomática en Estados Unidos.

El Memorando 112 contenía declaraciones “infundadas, falsas y no verificadas” sobre los tres empresarios, y pretendidas y no probadas relaciones de éstos con diversas autoridades, según el juez. En el fallo, el Juez Warby determina además que Orbis no adoptó “medidas razonables” para verificar dichas alegaciones.

Geraldine Proudler, Socia de CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP, abogados de los demandantes, considera que “la sentencia del Juez Warby representa una completa reivindicación de los Sres. Fridman, Aven y Khan. Esta demanda nunca fue sobre dinero, siempre ha sido sobre principios y la verdad”.