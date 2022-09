Francia solo garantiza el suministro de gas si el consumo se reduce en un 10%

El suministro de gas en Francia estará garantizado este invierno no solo para los particulares sino también para las empresas en cualquier circunstancia climática o de cierre total de los grifos por parte de Rusia si se consigue un ahorro del 10% en el consumo. "Si bajamos el consumo en un 10%, no habrá restricciones", subrayó este jueves la primera ministra, Élisabeth Borne, en una entrevista a la emisora France Inter. Borne reconoció que si los consumidores particulares y profesionales no hicieran el esfuerzo para lograr ese ahorro "podrá haber restricciones, pero no afectarán a las familias".

Precisó que no se cortará el suministro a las industrias que, por sus propios procesos productivos, no pueden detenerlos ni siquiera temporalmente. Recordó que ha pedido a las empresas que preparen "planes de sobriedad". La primera ministra aseguró que Francia tendrá sus reservas de gas al 100% antes de que empiece la temporada de invierno (ahora están por encima del 91%) y que se han diversificado las importaciones para compensar las que habitualmente llegaban de Rusia.

En el caso de la electricidad, las circunstancias son diferentes porque el primer problema para Francia es que tiene 32 de sus 56 reactores nucleares parados por labores de mantenimiento o por problemas de corrosión detectados en algunos de ellos. Como el parque nuclear normalmente generaba el 70% de la electricidad del país, Francia tiene que importar ahora mucha corriente de los países vecinos y el suministro para la temporada de invierno no está garantizada en los picos de consumo.

La primera ministra avisó de que habrá "posibles" cortes de no más de dos horas que se organizarían de forma giratoria por barrios y sectores. Se librarían de esos cortes instalaciones como los hospitales o particulares que no pueden prescindir de la corriente, como enfermos que necesitan un aparato para sobrevivir. El Gobierno francés está aplicando lo que llama un "escudo" de tarifas que ha congelado el precio del gas desde noviembre de 2021, tras un alza del 12,6 %, y el de la electricidad durante este año, tras subirlo un 4 %.

Ese "escudo" debía finalizar en enero de 2023, pero Borne explicó que de ser así la factura de la electricidad tendría que subir entonces un 100%, algo que "no se puede contemplar". La primera ministra avanzó que "habrá un aumento que será contenido" pero que no quiso cifrar de momento. Además, se creará un dispositivo de ayuda específica para las familias con menos recursos.