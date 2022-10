Italia deja de recibir gas ruso por un posible problema a su paso por Austria. 

El grupo italiano de petróleo y gas ENI ha anunciado este sábado que el suministro de gas procedente del consorcio ruso Gazprom ha quedado temporalmente suspendido por un posible problema de tránsito en Austria. "Gazprom nos ha informado de que es incapaz de confirmar los volúmenes de gas solicitados hasta la fecha debido a la imposibilidad declarada de transportar el gas a través de Austria", ha asegurado ENI en un comunicado. En la nota matizan, por tanto, que el flujo a través del cruce de Tarvisio sería igual a cero.

Poco después, en declaraciones recogidas por 'Bloomberg', un portavoz de ENI ha indicado que Austria parece estar recibiendo gas de Gazprom y que la compañía italiana ya está trabajando con el consorcio ruso "para ver si es posible reactivar el suministro". Italia recibe el gas ruso de Siberia a través del gasoducto que atraviesa Ucrania y que es conectado con el 'Trans Austria Gas', controlado por la empresa Snam, que lo introduce en el país por la localidad alpina de Tarvisio (norte).

Hasta la invasión rusa de Ucrania, el pasado 24 de febrero, Italia dependía enormemente de las importaciones energéticas, hasta el punto de que compraba el 90% del gas que consumía, y un 40% procedía de territorio ruso. No obstante, desde el inicio de la guerra, el Gobierno de Mario Draghi inició un plan de diversificación que ha hecho que Argelia, país norteafricano al que está unido con otro gasoducto, haya sustituido a Rusia como primer suministrador de gas.

En el marco de esta estrategia, ENI ha comprado los activos de BP en Argelia, incluyendo dos importantes yacimientos de gas, lo que le permitirá aumentar la producción gasística. Asumirá la participación de BP en los campos de 'In Amenas' e 'In Salah', operados conjuntamente con las petroleras argelina Sonatrach y la noruega Equinor y situados en el sur de Argelia. La producción de gas y líquidos asociados de 'In Amenas' e 'In Salah', que comenzó en 2006 y 2004 respectivamente, ascendió a unos 11.000 millones de m3 de gas y 12 millones de barriles de condensados y GLP en 2021.

La empresa italiana consideró que estos contratos le permitirán acometer un aumento significativo de la producción de gas. La operación tiene un fuerte valor estratégico y contribuye a seguir satisfaciendo las necesidades europeas de gas, además de reforzar la presencia de ENI en Argelia, un productor de gas clave para Italia, pues Roma lo ha convertido en su primer proveedor y le compra más del 20% de los suministros de gas.