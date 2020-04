Los niños ya salen en España: ¿qué países europeos han aplicado esta medida?

El Ministerio de Sanidad y la Vicepresidencia de Derechos Sociales acordaron el pasado jueves que los menores puedan volver a la vía pública durante una hora para correr, saltar o jugar, siempre y cuando estén acompañados de un adulto, después de grandes discrepancias en el seno del Gobierno.

Esta medida era reclamada por algunas Comunidades Autónomas y por expertos en la materia. De hecho, en la mayoría de los países europeos los menores pueden salir a la calle, aunque no hay consenso en el motivo que justifica la salida ni tampoco en la edad máxima de los menores que pueden pasear por la calle.

Italia

En Italia continúan las restricciones para los niños y no está previsto de momento que se suavice. Los niños pueden salir con uno de sus progenitores para hacer la compra o ir a Correos, pero sólo porque no puedan quedarse solos en el domicilio. Por tanto, están prohibidos aún los paseos con los niños y además los parques públicos siguen cerrados.

Francia

En Francia menores también han estado sometidos a las mismas normas que los adultos. Es decir, sí ha existido la posibilidad de salir, siempre y cuando lo hicieran acompañados de un mayor de edad o lleven una declaración jurada firmada por sus padres o tutores legal. Así al igual que con la práctica de ejercicio físico las salidas con menores deben ser breves con el límite de una hora diaria y en un radio de un kilómetro alrededor del domicilio.

Reino Unido

El Reino Unido no ha impuesto medidas concretas para los niños. En este país, donde el confinamiento estará presente como mínimo hasta el 7 de mayo, tanto los adultos como los menores pueden salir una vez al día para hacer ejercicio, con un límite de dos personas, pero se amplia a más cuando se trata del núcleo familiar. El Gobierno tampoco prohibió la posibilidad de que los niños acompañen a sus padres a comprar alimentos esenciales o ir a la farmacia.

Bélgica

Los niños en Bélgica han podido salir a la calle a pasear desde el inicio del confinamiento. El Gobierno ha permitido las actividades al aire libre, pero en el caso de los menores deben estar acompañados por un miembro de su núcleo familiar y respetando las recomendaciones sanitarias de distanciamiento social.

Portugal

En el país vecino,los niños pueden pasear e incluso jugar en la calle, aunque parques de juegos y algunos jardines están clausurados. De hecho las normas de Portugal no prohíben salir a la calle a la población en general, aunque los portugueses han acatado las recomendaciones del Gobierno y limitan al máximo sus salidas.

Grecia

En Grecia tampoco hay normas específicas para niños. Siguen las mismas normas que el resto de la población; sólo se puede salir a la calle para hacer la compra, ir a la farmacia, visitar al médico, hacer deporte o pasear una mascota. Aunque hay una excepción para los menores: pueden montarse con otra persona en un coche, cuando de normal general solo puede circular el conductor.

El único requisito antes de salir es que los ciudadanos deben enviar un sms a un número gubernamental para informar sobre el motivo y la duración de la salida.

Irlanda

En Irlanda las medidas puestas en marcha permiten a los menores salir a pasear o hacer ejercicio acompañados de sus padres o responsables legales con una distancia máxima de dos kilómetros del domicilio. Además, pueden acompañar a los adultos en los desplazamientos considerados esenciales, como a supermercados o farmacias, en los que deben mantener una distancia de dos metros con otras personas.

Norte de Europa

Estos países han sido la excepción. En ellos, no ha habido confinamiento de la población solo medidas de distanciamiento social y algunas restricciones en la economía. No se han puesto en marcha medidas específicas para los menores. De hecho, Islandia y en Suecia no se han cerrado ni guarderías ni escuelas. Por su parte, en Dinamarca a abrir de nuevo las guarderías y escuelas el pasado día 15, mientras que en Noruega comenzaron el pasado lunes.