Interinos atrapados en Marruecos: "Ir a España costaba tres días y 500 euros"

Joram Medina consiguió opositar ayer en Madrid y rellenar su examen entre los casi 29.000 aspirantes que intentaron conseguir su plaza pública para ejercer de profesores de secundaria y FP. Un hito en su situación porque, hasta hace apenas unos días, el espacio aéreo marroquí estaba cerrado y desde su lugar de oficio, Tánger, no tenía otra posibilidad de viajar a la península. Forma parte de los 100 interinos españoles destinados en Marruecos y repartidos entre los siete institutos españoles en Rabat, Nador, Tánger o Alucemas que dependen de la Consejería de Educación de Marruecos. Una consejería que, junto con otras en el mundo, entra dentro del programa “Acción Educativa Exterior”, que depende del Ministerio de Educación y expande la cultura y la educación española fuera de las fronteras nacionales.

Se trata una alternativa laboral extrafronteriza para aspirantes a funcionarios públicos que cogen experiencia, viajan y esperan la fecha de la oposición ejerciendo como si estuvieran en España, amparados por el Gobierno y con un sueldo razonable. Eso es así, siempre y cuando las condiciones normales se cumplan. En el caso de Marruecos, la continua ampliación del estado de alarma junto con la tensión diplomática y la cancelación definitiva de la OPE ha ido dificultando la movilidad entre España y Marruecos. Una situación que ha sumido a los interinos residentes en el reino alauí en una constante intriga. “Pedimos que nos priorizaran en los vuelos de repatriación cuando aún no sabíamos que se iba a abrir el espacio aéreo. Pero no obtuvimos respuesta”, explica Medina.

Tres días antes del 19 de junio, día de la oposición, fue cuando se abrió el cielo marroquí, y todos empezaron a comprar billetes “como locos”. En el caso de Medina, ante la previsión de una posible cancelación, decidió ‘afinar el tiro’: “Tenía que aumentar mis probabilidades de llegar. No he comprado un billete con una compañía ‘low cost’ por si cancelan y tampoco he volado desde Tánger, porque ahí llevan sin salir vuelos internacionales desde que cerró la frontera. Salgo desde Casablanca, donde han estado saliendo los vuelos de repatriación. Me cuesta varias horas en tren ir hasta ahí y 300 euros de vuelos, pero me quiero presentar a la oposición”, detalla. Un viaje de 338 kilómetros que contrasta con la distancia de 37 kilómetros del estrecho de Gibraltar entre Tánger y Algeciras. O, más ilustrativo, una hora y media aproximadamente que tarda Baleària en cubrir dicha ruta, actualmente no operativa.

Por otra parte, no basta solo con tener el billete. Hace falta hacerse una PCR, que corre a cargo de los interinos al no haber sido aún vacunados, y poder contar con el tiempo de excedencia necesario para poder viajar a la península. La postura de la Consejería de Educación de Marruecos ha sido, cumpliendo la normativa, la de dar permiso de movilidad solo el mismo día del examen, es decir, ayer sábado. Pero, dadas las circunstancias, viajar en un mismo día era inviable. "He tenido compañeros que han solicitado un único día, el viernes, y se lo han denegado. Al final han pedido ese día sin sueldo, y a algunos se lo han concedido y a otros no", explica Medina. Por eso, se ha dado el caso de españoles que, para no perder el viernes, han volado ese mismo día a la península y luego han cogido un bus nocturno para estar en Madrid la madrugada de ayer y poder examinarse. "Uno puede llegar, pero no son condiciones razonables", concluye Medina. En su caso, finalmente ayer pudo presentarse en Madrid pero con un imprevisto: le cambiaron el vuelo de vuelta.

La noticia de que saldrán vuelos excepcionales desde Marruecos a partir del día 15 nos tranquiliza un poco. Estamos todos comprando billetes como locos. Pero aún no está 100% claro que vayamos a llegar a España. No sería la primera vez que se cancelan vuelos de un día para otro — Interino Enfurecido (@InterinoEnfure1) June 7, 2021

Los casos más difíciles han sido los de los interinos que querían opositar en Ceuta o en Melilla. Es el caso de Wasima Azmani, una joven española de 31 años que da clases en Tánger pero también ha ejercido en Nador. Es de Melilla y no ha podido opositar en su ciudad porque tenía que coger un vuelo a la península y luego otro que le transportase a Melilla en un tiempo récord. "Me dieron la plaza en agosto, y se rumoreaba que al frontera iba a permanecer cerrada por evitar el tema de la OPE. Decidí venirme a Tánger porque había vuelos accesibles y los barcos de repatriación. El problema fue después", asegura Azamani.

En marzo Marruecos cerró el espacio aéreo por la situación epidemiológica, y entonces saltaron las alarmas. Los interinos pidieron vuelos de repatriación pero la Consejería de Educación no les ofreció facilidades. "No he tenido combinación posible. Me hacían falta 3 días mínimo de viaje y los cuatro vuelos. Además de hacer noche en Málaga, los taxis y las PCR... mínimo me costaba 500 euros", explica con resignación. Y, concluye, "tampoco me iban a dar tantos días de excedencia". La situación hubiese sido muy diferente si las fronteras terrestres no estuviesen cerradas, puesto que en coche Tánger y Melilla están a pocas horas. Pero, por ahora, se ha prorrogado el cierre de los pasos de Ceuta y Melilla hasta, al menos, el 30 de junio, según recogía el BOE en el mes de mayo.

Semanas antes de la prórroga, la semana del 17 de mayo, se había dado la entrada masiva de migrantes magrebíes desde el otro lado del Tarajal. Una acción denunciada en Europa y que respondía al ingreso "por razones humanitarias" del líder del Frente Polisario en un hospital de Logroño. Actualmente, mientras los motores económicos empiezan a arrancar tras, lo que parece ser, el inicio del fin de la pandemia, Wasima espera que la relación entre ambos países se reconduzca y poder ser profesora en su ciudad. Pero para eso tendrá que esperar a la siguiente convocatoria. Joram, por su parte, espera entrar en la bolsa pública y ejercer en la península. Contento por examinarse pero con cansancio, Joram afirma: "Hemos mantenido la esperanza hasta el final, hasta que nos dimos de bruces con la realidad".