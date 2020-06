La Policía busca a una mujer que tosió a propósito... sobre un bebé de un año

Una mujer tosió a propósito sobre un bebé que se encontraba en un carrito, al lado de su madre. Al parecer, las dos adultas tuvieron un rifirrafe sobre la distancia de seguridad en el contexto de la actual pandemia del coronavirus, cuando hacían cola en un restaurante en la ciudad de Yogurtland, en San José (California). El suceso ocurrió la tarde del 12 de junio cerca de las 17:00 horas. La secuencia de hechos fue rápida.

La sospechosa, ahora en busca y captura, una mujer descrita como una mujer blanca de unos 60 años, estaba parada en la fila frente a una madre y su hijo de 1 año, que estaba en un cochecito, cuando supuestamente se molestó con la madre por no mantener un distanciamiento social adecuado.

"La investigación preliminar reveló que el sospechoso estaba molesto porque la mujer no mantenía un distanciamiento social adecuado, por lo que el sospechoso se quitó la mascarilla, se acercó a la cara del bebé y tosió 2-3 veces", dijo el sargento Enrique García en un comunicado de prensa de El Departamento de Policía de San José.

La madre involucrada alegó que la causa del incidente podría ser racial. "Creo que esta mujer puede ser racista porque la familia que tiene enfrente es blanca. Mi abuela y yo somos hispanos y comenzó a contarme sobre mi distancia y a acosarme a mí y a mi hijo una vez que comencé a hablar español con mi abuela", aseguró Mireya Mora, la progenitora, a la estación KGO de 'ABC News' en San Francisco.

"Si se enfermara... no me lo puedo imaginar"

Mora dijo que su hijo tuvo una fiebre leve después del incidente de tos pero que está bien y que tiene la esperanza de que no contraiga coronavirus. "Si se enfermara... no me lo puedo imaginar", dijo Mora. El Departamento de Policía de San José está pidiendo al público ayuda para identificar a la mujer sospechosa involucrada en el caso.