Preocupación en Alemania, Reino Unido y China ante la movilización de Putin.

El vicecanciller de Alemania, Robert Habeck, ha tildado este miércoles de "paso equivocado" la decisión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de decretar una "movilización parcial" de la población, en medio de la guerra en Ucrania. Habeck, quien es además ministro de Economía, ha señalado que el Gobierno alemán está deliberando su respuesta a la decisión de Putin y ha reiterado el apoyo de Berlín a Kiev ante la invasión rusa, tal y como ha recogido el diario alemán 'Der Spiegel'.

Putin ha explicado que las actividades relativas a esta movilización arrancarán este mismo miércoles y ha resaltado que sólo los reservistas, principalmente aquellos con experiencia, serán llamados a filas. Antes de ser enviados a sus unidades, recibirán entrenamiento adicional. Así, ha encuadrado la decisión en "las medidas necesarias y urgentes para proteger la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Rusia" y ha advertido de que Moscú usará "todos los medios" en caso de "amenaza a la integridad territorial" rusa. "No es un farol", ha zanjado.

Reino Unido describe una "preocupante escalada"

El Gobierno de Reino Unido ha descrito este miércoles como "una preocupante escalada" la decisión del presidente de Rusia ante la guerra en Ucrania. La secretaria de Estado para Exteriores de Reino Unido, Gillian Keegan, ha tildado además de "escalofriantes" las advertencias de Putin sobre el posible uso de "todos los medios" en caso de amenaza para la integridad territorial rusa. "Es una grave amenaza, pero es una que ya se ha formulado antes", ha dicho, antes de acusar al presidente ruso de "mentir" en su discurso a la nación, según ha recogido la cadena de televisión británica BBC.

Así, ha señalado que los comentarios del mandatario ruso deben ser tomados "en serio" y ha hecho un llamamiento a la calma, al tiempo que ha hecho hincapié en que se sigue trabajando para buscar una solución diplomática al conflicto. "Siempre habrá discusiones en marcha a través de Ucrania u otros países, o directamente, así que seguiremos haciendo llamamientos a la calma y manteniendo estas discusiones siempre que sea posible"; ha manifestado Keegan.

China pide apoyar esfuerzos para un alto al fuego

China pidió hoy "diálogo" y apoyar "cualquier esfuerzo" que conduzca a un alto el fuego en Ucrania después de que Vladímir Putin anunciase hoy una movilización parcial. "Hay que apoyar todo esfuerzo conducente a una resolución pacífica a esta crisis", respondió escuetamente el portavoz del Ministerio de Exteriores Wang Wenbin ante una pregunta sobre la movilización anunciada por Putin.

El portavoz aseguró que la posición de China sobre el conflicto "siempre ha sido clara y no ha cambiado", y que pasa por "respetar la integridad territorial de todos los países", incluido Ucrania y, al mismo tiempo, prestar atención a las "legítimas preocupaciones de todos los países", en referencia a Rusia. Asimismo, Pekín ha declarado repetidamente su oposición a las sanciones contra Moscú por "no tener base en el derecho internacional" y "no solucionar los problemas".

Putin y su homólogo chino, Xi Jinping, se reunieron el pasado jueves en la ciudad uzbeka de Samarcanda en víspera de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) liderada por China y Rusia, donde refrendaron su "amistad". Al comienzo del encuentro, Putin valoró el hecho de que Pekín haya mantenido siempre "una postura equilibrada" sobre Ucrania, si bien admitió "preguntas y preocupaciones" de China. En aquella reunión, Xi aseguró igualmente que está dispuesto a trabajar con Rusia para "apoyarse mutuamente" en asuntos concernientes a sus respectivos "intereses fundamentales".