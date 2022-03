Rusia declara el alto el fuego localizado en Mariúpol para dejar salir a civiles. 

El Ejército ruso ha ordenado un alto el fuego en las localidades de Mariúpol y Volnovaja, en el sureste del país, para que los residentes puedan escapar a través de un corredor humanitario habilitado a tal efecto, según ha comunicado el Ministerio de Defensa de Rusia. El alto el fuego ha sido confirmado por la parte ucraniana a través del negociador presidencial David Arajamiya a la agencia Bloomberg. La situación en Mariúpol es especialmente crítica dado que milicias de la autoproclamada república de Donetsk, afín a Rusia, se han pasado las últimas horas estrechando el cerco sobre la zona, de acuerdo con el Ministerio. El alto el fuego ha comenzado a las 10:00 hora local, 08:00 hora peninsular española.

La evacuación se llevará a cabo en autobuses municipales desde tres puntos de la ciudad y en vehículos particulares, que deberán ceñirse estrictamente a una ruta preestablecida, señaló el Ayuntamiento en su canal de Telegram. Las autoridades de la ciudad, situada a orillas del mar de Azov y con cerca 450.000 habitantes, pidieron a los conductores que lleven en sus coches el mayor número posible de personas. "Queridos vecinos de Mariúpol, a partir de hoy comienza la evacuación de la ciudad. No es una decisión fácil, pero como siempre he dicho Mariúpol no son ni sus calles ni sus edificios. Mariúpol son sus habitantes, nosotros", señaló el alcalde de la esta localidad, Vadim Boychenko, en un mensaje a los ciudadanos.

Explicó que la tarea de las autoridades es proteger a la población y cuando la ciudad "se encuentra bajo el fuego inmisericorde de los ocupantes no hay otra decisión que dar la oportunidad a la población de abandonar Mariúpol de manera segura". Rusia anunció hoy un alto el fuego temporal a partir de las 10.00 hora de Moscú (07:00 GMT) para la apertura de corredores humanitarios que permitan la evacuación de la población civil en las ciudades de Mariúpol y Volnovaja. Rusia y Ucrania acordaron abrir corredores humanitarios en la segunda ronda de negociaciones que mantuvieron sus respectivas delegaciones el jueves en territorio bielorruso y declarar un alto el fuego temporal en esos lugares para permitirlo.

Boychenko adelantó de madrugada que este sábado la posibilidad de la apertura de un corredor humanitario para Mariúpol, a orillas del mar de Azov y bloqueada por las fuerzas rusas. "Mientras resolvemos problemas humanitarios y buscamos todas las formas posibles de sacar a Mariúpol del bloqueo, nuestras respetadas Fuerzas Armadas de Ucrania, la Guardia Nacional, el Regimiento de Azov, infantes de marina, guardias fronterizos, guardias marinos, policía y rescatistas se mantienen como un confiable escudo en las afueras de la ciudad", escribió el alcalde en el último parte de la noche. El alcalde dijo en la madrugado del jueves que la ciudad se encontraba al borde de una "catástrofe humanitaria", ya que Mariúpol se quedó sin electricidad, agua y calefacción debido a los constantes bombardeos del Ejército ruso.