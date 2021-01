Trump elude el veto de Twitter: condena la violencia... pero tras el juicio político

Sólo había transcurrido una hora desde que la Cámara de Representantes de EEUU aprobó la apertura del segundo juicio político contra Donald Trump y el presidente saliente eludió el bloqueo de Twitter (que como otras redes sociales ha decidido bloquear su cuenta tras el asalto al Capitolio) para condenar... esta vez sí y de forma contundente la insurrección que protagonizaron a principios de mes centenares de sus partidarios en la sede de la soberanía popular y que se cobró la vida de cinco personas.

"Ningún verdadero partidario mío podría apoyar la violencia política. Ningún verdadero partidario mío podría faltar al respeto a las fuerzas del orden...", apunta Trump en una alocución de poco más de cinco minutos desde su mesa del Despacho Oval.

"A la luz de los informes que apuntan a más manifestaciones, insto a que no haya violencia, ninguna violación de la ley y ningún tipo de vandalismo", asegura Trump que además incide "eso no es lo que yo defiendo, y no es lo que América defiende. Hago un llamamiento a todos los americanos para que ayuden a aliviar las tensiones y calmar los ánimos", zanja.

"La violencia mafiosa va en contra de todo en lo que creo, y todo lo que nuestro movimiento representa"

Las frases del presidente saliente llegan exactamente una semana después del asalto al Capitolio de su país. Hasta la fecha sus mensajes de condena habían sido tibios y confusos, algo que, críticas al margen, ha sido otro de los motivos que le ha llevado a enfrentarse a su segundo juicio político desde que accediera al poder. El mismo día de los disturbios en Washington, Trump únicamente instó a sus seguidores a que regresasen a sus casas y lo hizo, también, a través de las redes sociales.

Ahora y con un nuevo juicio político en marcha (es el primer presidente que afronta dos en su mandato) saca su lado más crítico. "Quiero ser muy claro, condené inequívocamente la violencia que vimos la semana pasada, la violencia y el vandalismo no tienen absolutamente ningún lugar en nuestro país ni ningún lugar en nuestro movimiento", asegura a lo largo del vídeo.

"Hacer a Estados Unidos grande de nuevo siempre ha sido defender el estado de derecho, apoyar a los hombres y mujeres de las fuerzas del orden y defender las tradiciones y valores más sagrados de nuestra nación", dijo. "La violencia mafiosa va en contra de todo en lo que creo, y todo lo que nuestro movimiento representa", añade.