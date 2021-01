Cuando Jorge Javier Vázquez no puede evitar la risa por el fondo de una conexión

Telecinco ha vivido su 'Sábado Deluxe' en domingo. Gajes del temporal. Aunque Jorge Javier Vázquez ya avisó nada más empezar: "Nosotros vamos a lo nuestro, a lo que esperan, a los desencuentros... a lo que sea que hagamos". En Mediaset manejan muy bien los tiempos y saben lo que demanda su público. Incluso cuando el interés por una gran nevada se puede transformar en saturación.

Como consecuencia, 'Sábado Deluxe' ha seguido el guion previsto si la nieve no hubiera llegado. Aunque con algunos de los protagonistas del espectáculo en conexión por webcam, técnica de la que la tele está curtida por la pandemia. Así entró por Skype Lydia Lozano, narrando la odisea de volver a casa en metro el viernes -porque las celebrities de Telecinco se ve que no van en metro-, o la psicóloga Cristina Soria haciendo su análisis particular sobre la relación entre Sandra y Tom de 'La isla de las tentaciones'.

Pero Soria decidió vestir el fondo del plano de su videollamada con un llamativo póster del skyline de Nueva York. Cuando no estaba en Nueva York. Debió pensar que esa lámina de corresponsal en los setenta daba caché, quizá internacional, a su conexión. Y la estampa chocaba. También a Jorge Javier Vázquez que, rápidamente, puso en contexto al espectador a través del humor. En vez de preguntar por lo que tocaba, soltó: "Cristina, cómo se está viviendo en la gran manzana lo de Trump y el Capitolio".

Vázquez podía haber omitido el bodegón del póster neoyorkino para ir al grano de lo que demandaba el programa, pero el presentador de 'Sálvame' tiene la habilidad de ponerse del lado de la curiosidad del espectador e incidir en aquello que dibuja el perfil del personaje que entrevista. En este caso, lo característico era la decisión de la psicóloga de colocarse frente a un póster neoyorquino porque debió pensar que así lucía más su aparición. Y desde luego que lució... "En un minuto seguimos conectando con 'New York, New York'"; remató Vázquez después de preguntarla con sorna sobre qué tal iba lo del 'impeachment' a Trump.

Lo que puede sonar a una anécdota es, en realidad, una de las bazas con las que Telecinco consigue sumar una consistente fidelidad de públicos. La capacidad de jugar desde la complicidad con esa amplitud de miras en la que es fácil sentirse identificado al observar que el presentador se sigue sorprendiendo hasta con los delirios del propio canal. Es más, no los deja pasar de largo porque entiende que esos detalles son los que proyectan la grandeza de la televisión: la espontaneidad que habla al espectador de tú a tú, la espontaneidad que relativiza (cuando relativiza).