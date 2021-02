'La que se avecina': por qué es lo más visto de las plataformas streaming de España

El Gabinete de Estudios de Comunicación Audiovisual (GECA) ha publicado su séptimo estudio sobre las principales plataformas de vídeo bajo demanda. Se realiza a través de una encuesta, con una muestra representativa de 1.000 personas, todas mayores de 18 años y con acceso a alguna de las plataformas bajo demanda.

Y 'La que se avecina' ha destacado como la ficción más vista, con un 26,4 por ciento, seguida de 'Vikingos' (24,9 por ciento), otra serie que tampoco está 'de moda' en las redes sociales, y 'La Casa de Papel' (24,8 por ciento).

Tanta oferta, tanta serie, tanta plataforma... y resulta que es 'La que se avecina' la que más influye. Puede parecer curioso, pero define la relevancia de la televisión tradicional como referente social. El poder de los canales clásicos siguen marcando en el imaginario colectivo el recuerdo de producciones que cuentan con una personalidad propia apabullante.

En un universo de tanta oferta y tanto impacto audiovisual, con tantas series parecidas y con idéntico look visual, cuando no convence nada más y no apetece rebuscar, la audiencia vuelve a lo reconocible. De ahí que las compañías como Netflix deban invertir tanto en estrategias de marketing para crear atractivas citas con su plataforma. O la gente siempre vuelve a ver 'Friends', que sigue siendo infalible porque está anclada en el recuerdo colectivo.

Hay series que son refugios seguros de diversión y entretenimiento. Es el caso de 'La que se avecina' de Telecinco. Y su fuerza radica, además, en que esta serie no pretende parecerse a nada de todo lo que viene de fuera, con patrones muy pre-establecidos dependiendo de si es Netflix o HBO.

'La que se avecina' es identidad española pura. No hay algoritmos en ella, como tampoco los hubo en su predecesora, 'Aquí no hay quien viva', que también sigue viéndose mucho en canales temáticos. Es auténtica en sus guiones, en su factura visual, en sus poco lujosos decorados, en la forma de actuar de sus actores... Es una telecomedia castiza, muy reconocible, pues radiografía, desde la parodia más efervescente y corrosiva, la mezquindad y el patetismo del patio de vecinos español. Y esto provoca el superpoder de la identificación que permite reírnos de nosotros mismos. Y muchos días, al llegar a casa, esto es lo único que apetece. Lo único que nos salva.