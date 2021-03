Loles León y sus imprevisibles monólogos en Instagram

A veces, no hay que tener miedo a hablar solo. Ni siquiera a bailar solo. Loles León lo hace y, ahora, ha decidido compartirlo al mundo a través de sus monólogos del espejo, que cuelga en su perfil de Instagram. Ya, por tanto, no está hablando sola, está comunicando a su comunidad. Y los videos atrapan porque atesoran uno de los grandes valores añadidos de Loles León desde sus comienzos como actriz: el arrojo de la generosidad.

Loles León es de esas intérpretes con un temperamento que no teme la virtud de compartir con el público, su público. Es natural con todas las consecuencias porque intenta ser libre. Hasta atreviéndose a la ironía. Así el espectador se siente partícipe de la vida de Loles. Es más, la siente como de la familia. Ya sucedía en 'Hola Raffaella' cuando conquistaba la sonrisa cómplice de Raffaella Carrà con su capacidad para jugar sin medias tintas. Entonces, ya hacía las preguntas que se estaba realizando el espectador desde su casa y no siempre todos osaban a realizar. Ella podía, por su magnético carisma en el que el humor educadamente subversivo podía con todo.

También en la actualidad desde la plataforma de Instagram, donde Loles demuestra en cada vídeo su habilidad para crear un show con un simple móvil como única herramienta. Su destreza está en esa sinceridad cabaretera de siempre con la que es capaz de enseñar un póster, colgado en su casa, con la portada de su libro de cocina 'Cocinando con Loles' y recalcar que tiene unos 300 ejemplares en el trastero porque "no se vendió casi nada y los tengo todos por aquí". Aunque probablemente este mal resultado fue un problema de distribución y comunicación más que otra historia.

Pero algunos dirán aquello de que el libro no destacó porque "si no sales en la tele no existes". Basta, hay que derribar ya esos tóxicos mitos, pues hay mil formas de seguir comunicando. Incluso es momento de dejar atrás los snobismos de mirar por encima a aquel que crea un canal de Youtube o realiza monólogos en Instagram como si fuera un simple hobbie para estar entretenidos y aferrarte a tu profesión. Pasa en muchos ámbitos, donde enseguida se establecen la primera división y las otras secundarias. Como si, en pleno 2021, no fuéramos todos en el mismo barco: el de comunicar y narrar sea cual sea el soporte, intentando atraer a un espectador que no puede estar más disperso (y abrumado) ante tanta oferta. Ahí está el éxito de plataformas como Twitch, donde ya hay prescriptores con más influencia que muchos medios clásicos.

Es la otra forma de verlo: Youtube, Instagram, Twitch o lo que surja como campo de experimentación y creación libre, donde ideas contracorriente son posibles sin que te la vete un directivo con miedos. María Teresa Campos lo hace en su canal de Youtube, Loles León en Instagram. Con esa sinceridad del tú a tú en el que puedes seguir experimentando mientras preparas, por ejemplo, tu nueva obra de teatro. Es el caso de "Una noche con ella", con la que León girará en verano por España.

Y la obra teatral será más grande y única gracias a su Instagram. Porque ahí comparte su existencia con la inteligencia de intentar relativizar las complicaciones del día a día. Hasta se ríe de los haters. Es más, no coarta su humor negro para alegrar el ánimo de la red. Es otra forma de hacer show, pues la vida cotidiana en sí misma es un show al que hay que sacar punta.