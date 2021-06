'MasterChef': cuando te falta un guapo en el casting (y aparece de repente)

José, cardiólogo y amante de la comida healthy, irrumpió hace una semana como nuevo concursante de 'MasterChef'. Aunque la temporada 9 esté ya avanzada, el talent culinario permite estos giros de guion con los que el casting puede variar con fichajes inesperados o repescas. Y José ha aparecido para reflotar un elenco de concursantes que estaba falto de su perfil. Deportista, sonriente, con profesión reputada... a 'MasterChef 9' se le escapó el chico que enamora a la audiencia y ya lo ha encontrado.

El problema está en que esta edición del programa no termina de calar como otras porque el elenco de concursantes es menos empático que en pasadas etapas del concurso. De hecho, es difícil de congeniar con su competitividad. Demasiada competitividad de ejecutivo agresivo, alimentada y recalcada por el propio jurado. Como consecuencia, son menos creíbles que otros años. Transmiten menos naturalidad y a los espectadores les cuesta tomar posiciones entre buenos y malos, pues todos parecen calculadores. Hasta los que probablemente no lo sean.

'MasterChef' sufre la contraindicación de su veteranía en emisión. En 2013 cumplirá una década en emisión y este longevo éxito propicia que el tipo de persona que se presenta a las audiciones para participar se sienta experta en el formato. Ha soñado tanto en estar ahí que estudian cómo estar ahí.

Pero la audiencia quiere sentirse reflejada en la evolución de los aspirantes y entender las motivaciones hasta de sus zancadillas, cuando suceden. Sin embargo, por momentos, en 'MasterChef 9' todos los personajes proyectan unos claroscuros que los hacen antipáticos. Su elenco de participantes desconcierta más que proyecta verdad, lo que dificulta la trascendencia social del programa. No surge la identificación con su esfuerzo.

No siempre se puede pronosticar cómo van a funcionar un casting en televisión. Lo que puede parecer una composición perfecta de personalidades es posible que se desequilibre cuando se empieza a grabar y los participantes se dejan llevar. O no se dejan llevar, como parece el caso en el lado de reality del programa que empieza a ser repetitivo. Aunque, si el elenco no alcanza las expectativas deseadas, se puede dar un vuelco de guion para introducir un perfil que reequilibre a los personajes. Incluso crear pruebas que les descoloquen, sobre todo si se creen más expertos en el show que los creadores del show. Entonces, caerán antipáticos en la audiencia. Estarán más pendientes de calcular sus pasos que de vivir la experiencia.